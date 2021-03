Paola, apre le porte il reparto d terapia intensiva con 4 posti letto

COSENZA – È l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a comunicare che da domani, sabato 20 marzo, sarà attivo presso l’Ospedale Spoke di Paola – Cetraro e più precisamente nel “San Francesco” della città del Santo, un nuovo e moderno reparto di Terapia Intensiva dotato di quattro posti.

Ultimate le operazioni di collaudo, da domani stesso, infatti, lo stesso reparto diventerà operativo.

«Un obiettivo non certo di trascurabile entità – si legge nella nota – è stato così raggiunto, nonché un aiuto importante per la sanità cosentina, in questo particolare momento di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19».