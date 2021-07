Rifiuti, a Cosenza sospesa la raccolta dell’organico per il 16 luglio

COSENZA – L’Amministrazione Comunale informa, di concerto con il Gestore del Servizio integrato di igiene urbana, Ecologia Oggi Spa, che al fine di consentire un più rapido recupero della frazione residuale presente sul territorio urbano, per via della situazione emergenziale generata dalle difficoltà di smaltimento degli scarti di trattamento dei rifiuti non differenziati, la raccolta dell’organico prevista per domani, venerdì 16 luglio, sarà sospesa.

Si invita, pertanto la cittadinanza, a non esporre stasera il mastello marrone contenente la frazione umida e nessun’altra tipologia di rifiuto.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, si comunica, altresì, che resterà invariata la raccolta dei giorni successivi.