Roberto Occhiuto: «Ho vinto perché ho parlato di cose concrete»

CATANZARO – «Probabilmente se ho vinto in Calabria è perché oltre a essere un imprenditore sono un dirigente politico, attualmente infatti ricopro il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il centrodestra forse, alle volte, non espone come dovrebbe i suoi dirigenti: il civismo è importante, ma va coniugato con la conoscenza del territorio e con il radicamento. Forse questa è stata la ricetta del successo in Calabria, ma credo abbia pesato molto di più il tipo di campagna elettorale. Usciamo dalla crisi seguita alla pandemia e le persone non vogliono politici che litigano tra loro, ma candidati che abbiano competenze da spendere attraverso opzioni concrete per risolvere i problemi». Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Domani è un altro Giorno”, su Rai Uno.