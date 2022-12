Sisma nel mar Tirreno cosentino: sciame sismico con 10 scosse rilevate

PAOLA (CS) – La terra trema in Calabria con uno sciame sismico verificatosi in mare, ieri nel Tirreno cosentino, ad una considerevole distanza, comunque, dalla terraferma. Le scosse sono state, complessivamente 10, a partire dalle 11:05 di ieri, con una prima lieve scossa di magnitudo 2.1 e fino alle 23:40 con una scossa di magnitudo 2.6 rilevata ad una profondità di 23 chilometri sempre davanti la costa di Paola.

Le più intense sono state alle 16:10 ed alle 13:38, di magnitudo, rispettivamente, 4.1 e 4.0, non avvertite dalla popolazione, mentre le altre non hanno superato la magnitudo 3. Le scosse, comunque, non hanno provocato alcun danno.