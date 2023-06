Strade sicure, 1° Reggimento Bersaglieri lascia il comando del Raggruppamento Campania

NAPOLI – Nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”, il Colonnello Francesco Ferrara, Comandante del 1° Reggimento Bersaglieri, ha ceduto al Colonnello Luigi D’Altorio, Comandante del Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°) entrambi della Brigata “Garibaldi”, il comando del Raggruppamento Campania.

Funzioni

Il Raggruppamento Campania che opera nella città metropolitana di Napoli, a Salerno e in provincia di Caserta, garantendo la sicurezza di siti istituzionali, luoghi d’arte e strutture strategiche, supporta le forze dell’ordine con servizi di tipo dinamico nel contrasto ai fenomeni di micro-criminalità e nella salvaguardia del bene comune e del cittadino.

Due le operazioni portate avanti

Durante il semestre, sono state sviluppate, in concorso con le Forze di Polizia e le Istituzioni coinvolte, due distinte operazioni; “Operazione Primavera”, nell’ambito della “Terra dei Fuochi” dove state elevate oltre 10 milioni di euro di contravvenzioni per reati ambientali.

La seconda operazione, denominata “Alto Impatto” ha avuto quale ambito di applicazione una intensificazione del controllo del territorio nelle aree più sensibili della Città di Napoli e della movida, e non ultime, le attività svolte nell’ultimo periodo a sostegno della Prefettura nella gestione degli eventi correlati allo scudetto della squadra cittadina, con più di 270 interventi di varia natura a favore dei cittadini e di 170 auto ritrovate e riconsegnate ai legittimi proprietari durante l’intero mandato del 1° reggimento.

Nella foto in alto il Generale Iannucci con il Colonnello D’Altorio