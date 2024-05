Terremoto, quattro scosse nella notte in Calabria: tre nel Crotonese e una nel Cosentino

COSENZA – Sono quattro le scosse di terremoto, comunque di lieve entità, che nel corso della notte si sono verificate in Calabria. Tre di esse nella provincia di Crotone, una invece in quella di Cosenza. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa, di magnitudo 2.0, è stata registrata poco dopo mezzanotte (00:12) con epicentro a Melissa, nel Crotonese. Il sisma si è verificato a una profondità di 28 km.

Di magnitudo 2. 3 con epicentro a Umbriatico, sempre nel Crotonese, il secondo terremoto registrato dagli strumenti dell’Ingv, 13 minuti dopo la mezzanotte, che si è verificato a una profondità di 16 km. Nel Cosentino, invece, la terza scossa di magnitudo 2. 5 che è stata registrata alle 00:38 con epicentro a 6 km a sud Acri e ad una profondità di 12 km.

La lieve sequenza sismica che ha interessato nel corso della notte la Calabria è completata dal sisma, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sempre nel Crotonese, in questo caso con epicentro nel comune di Carfizzi. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo locale di 2. 8 ed è stato localizzato a 24 km di profondità. In tutti e quattro i casi non si registrano al momento danni a persone o cose.