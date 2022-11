Truffa del pellet, l’allarme Udicon: “Attenti ai raggiri su internet”

COSENZA – “Già da diverso tempo ci giungono segnalazioni su quella che è ormai definita la truffa del pellet. Ciò si è acuito maggiormente nell’ultimo periodo a seguito dell’incredibile rialzo dei prezzi per la stagione invernale. Come sempre i truffatori sono dietro l’angolo pronti ad approfittare di chi – alla ricerca su Internet di prezzi particolarmente favorevoli – rischia di farsi incantare da allettanti proposte che poi si rivelano raggiri”.

È l’avvertimento che lancia il Commissario Regionale dell’U. Di. Con. Calabria – Nico Iamundo – ai consumatori calabresi al fine di evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

“Tantissimi cittadini, allettati dal prezzo conveniente pubblicizzato sui siti web o sui più diffusi social, chiedono forniture, anche consistenti. Ovviamente, – scrive Nico Iamundo – il pagamento richiesto è quello anticipato, spesso su carte ricaricabili dove successivamente non ne consegue la consegna. Bisogna fare attenzione, quando il vantaggio è troppo evidente e non in linea con i prezzi medi di mercato, che allo stato attuale si aggira tra gli 11€ e 13€ a sacchetto”. E’ utile per questo ricordare di verificare preventivamente gli acquisti sul web in quanto i falsi siti di vendita di pellet a prezzi estremamente vantaggiosi stanno proliferando. Il consiglio principale è di non farsi mai ingolosire dai prezzi bassi e nel caso, prima di procedere al pagamento, di verificare sui motori di ricerca se ci sono recensioni o testimonianze in merito a quel determinato portale. Per evitare ancora di incorrere in simili truffe, è sempre consigliabile verificare che la partita Iva del venditore corrisponda a quella di un’azienda esistente tramite consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure che l’annuncio non sia stato già segnalato da altri utenti come fraudolento. È fondamentale reperire infine sul sito una sezione dedicata ai contatti con il cliente e che questa sia veramente attiva e che il profilo del venditore abbia un gradimento elevato.

Le sedi U. Di. Con. sparse nel territorio sono a disposizione di chiunque per ogni tipo di assistenza e per verificare la possibile truffa.