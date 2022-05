Unical, insediato il nuovo Consiglio Scientifico del Polo Penitenziario alla presenza del provveditore Guerriero

RENDE (CS) – Con l’insediamento, presso la Sala Consiglio del Rettorato, del Consiglio Scientifico nominato con Decreto Rettorale 637/2022 del 29 aprile 2022, quella dello scorso 23 maggio è stata una data importante per il PUP – Polo Universitario Penitenziario dell’Università della Calabria, che già lo scorso mese di aprile aveva vissuto una giornata emozionante con la prima seduta di laurea magistrale di uno studente detenuto.

Questa la composizione del nuovo Consiglio Scientifico del PUP:

– Prof. Pietro Fantozzi Coordinatore

– Prof.ssa Annamaria Canino Componente

– Prof.ssa Franca Garreffa Componente

– Dott.re Liberato Guerriero Componente (Provveditore del PRAP)

– Dott.ssa Giuseppa Irrera Componente (DIRETTORE DELL’UFFICIO III DETENUTI E TRATTAMENTO PRESSO IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA CALABRIA)

– Dott.ssa Maria Luisa Mendicino Componente (Direttrice della Casa di Reclusione di Rossano e della Casa Circondariale di Cosenza)

– Dott.ssa Simona Piazzetta Componente (Responsabile dell’Area Trattamentale della Casa di Reclusione di Rossano)

– Dott.re Ferdinando Rossi Componente

Da sottolineare proprio la presenza, per la prima volta, del Provveditore del Prap (Provveditorato regionale Amministrazione Penitenziaria), Liberato Guerriero, al Consiglio a cui erano presenti anche il Prorettore, Prof. Francesco Scarcello, e, con funzioni di segreteria, la dott.ssa Anna Rita Apolito.

Tra i punti all’ordine del giorno del neo Consiglio Scientifico, l’inaugurazione dell’Anno Accademico nella Casa di Reclusione di Rossano e nella Casa Circondariale di Cosenza, a cui verranno invitati, rispettivamente, Gherardo Colombo, già magistrato, e Fiammetta Borsellino.

Discussi anche i temi inerenti la didattica in carcere, con corsi organizzati all’interno delle case di reclusione, ai quali possono partecipare in contemporanea gli studenti universitari e quelli privati della libertà, ed altre forme di partecipazione degli studenti alle attività dell’Università della Calabria. All’orizzonte anche un corso professionalizzante per la polizia penitenziaria.

Tutte le tematiche trattate sono state accolte positivamente dal Consiglio Scientifico e il Prorettore, Prof. Francesco Scarcello, ha dato ampia disponibilità da parte dell’Ateneo alla realizzazione dei progetti sopra indicati.