Vaccini, Figliuolo: “Priorità a studenti e personale scolastico”

Il Commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha inoltrato nelle scorse ore a tutte le Regioni nuove raccomandazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale.

In particolare, si legge nella nota: “Il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19. In vista della ripresa del nuovo anno scolastico, le Regioni sono sollecitate a porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni. Viene evidenziata la necessità di perseguire la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso il coinvolgimento attivo di tali soggetti, quantificando e comunicando le mancate adesioni entro il prossimo 20 agosto. Si ribadisce la necessità di continuare a garantire la massima priorità alla vaccinazione di soggetti fragili, di età over 60 e con comorbilità”.