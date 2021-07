Cosenza in Serie B: Collegio di garanzia del CONI respinge il ricorso del Chievo

COSENZA – La spasmodica attesa è finita: da questa sera il Cosenza è certo di disputare il campionato di Serie B nella prossima stagione.

Anche il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti respinto il ricorso del Chievo Verona contro l’esclusione dalla prossima Serie B derivante dalla doppia bocciatura della Covisoc e ratificata dal Consiglio Federale del 15 luglio, chiudendo di fatto il percorso all’interno della giurisdizione sportiva del club di Luca Campedelli. Domani il Consiglio Federale della Figc, in programma alle ore 11:00, colmerà la lacuna nell’organico della Serie B, procedendo alla riammissione del Cosenza al posto del Chievo. Ai clivensi rimarrà aperta soltanto la strada di un ulteriore ricorso al Tar o al Consiglio di Stato ma, come detto, per la Giustizia Sportiva il dado è tratto e, se anche dovesse esserci un incredibile ribaltone in sede amministrativa, a quel punto la Serie B sarebbe a 21 e non più a 20 squadre.

I rossoblù, che ora dovranno programmare in poco tempo la quarta stagione consecutiva in cadetteria, cominceranno il campionato il 21 agosto in casa dell’Ascoli.