Basket Academy Catanzaro, esordio vincente:75-66 su Milazzo

Esordio vincente e convincente per la Basket Academy Catanzaro, che inaugura il campionato superando gli Svincolati Milazzo con il punteggio di 75-66.

Una vittoria costruita con solidità difensiva, intensità e un ottimo gioco di squadra, davanti a un Pala Pulerá presente e rumoroso, pronto a sostenere i giallorossi per tutto l’anno.

Il match tra Catanzaro e Milazzo si è disputato all’insegna della sportività e del rispetto reciproco, valori che accomunano da tempo le due società e le rispettive tifoserie.

Il primo quarto ha visto Milazzo partire meglio, con Costa, Rimsa e il giovane Maiorana a guidare l’attacco ospite. Catanzaro, però, ha risposto con le fiammate di Tyrtyshnyk e la solidità di Bartolozzi, mantenendo la gara in equilibrio.

Nel secondo periodo, l’Academy cambia marcia. Merito di una difesa più aggressiva guidata da Giglio, che spegne le fonti di gioco avversarie e dà il via a un parziale da 16-7, determinante per chiudere il primo tempo avanti 36-31.

Nella ripresa, Catanzaro gestisce il vantaggio con maturità. I due quarti finali si chiudono entrambi con un +2 per i padroni di casa, ma il gap si allarga nei momenti chiave grazie a una prestazione corale di grande qualità.

Protagonista assoluto del match è Andrija Dozic, autore di una prova completa su entrambi i lati del campo: canestri importanti, difesa attenta e grande presenza a rimbalzo e in contropiede. Per lui, meritatissimo il titolo di MVP della partita.

Ottime anche le prove di Okiljevic, sempre più punto di riferimento tecnico, e del capitano Battaglia, glaciale nelle conclusioni dalla media e dalla lunga distanza. Difensivamente, Canestrari contiene bene Maiorana, mentre Bartolozzi limita l’efficacia di Rimsa sotto canestro. Nel finale, Tyrtyshnyk sale di tono e chiude da top scorer dell’incontro.

La vittoria contro Milazzo conferma il buon lavoro svolto in fase di preparazione dal gruppo guidato da coach Sant’Ambrogio, che ha mostrato identità, organizzazione e voglia di combattere su ogni pallone.

BASKET ACADEMY CATANZARO VS SVINCOLATI MILAZZO

75 -66

(20/24, 16/7, 20/18, 19/17)

BASKET ACADEMY CATANZARO: GRECO 1, FALAPPI, BATTAGLIA 13, PROCOPIO, GAYE 4,CANESTRARI 3, BARTOLOZZI 11, OKILJEVIC 12, TYRTYSHNYK 18, BASILE, GIGLIO 2, DOZIC 11.

Coach: I. Sant’Ambrogio

Ass. : N.Sabbatino – Ass. : F. Tunno

SCINCOLATI ASD: MAIORANA 12, COSTA 16, GIAMBO’, LETIZIA, LALIC 4, BOLLETTA 7, RIMSA 17, ALIOTO, MARANGON 5, ONWUTA, LA BUA 5.

Coach: F. PRIULLA – Ass. : G.Costantino

Arbitri dell’incontro: P. Filesi F. Giunta

Fortuna Mazzeo