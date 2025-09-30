Ci hanno volute docili, mute, invisibili, identiche. Ci avranno plurali.  Su Ottoetrenta.it nasce la nuova rubrica: “Identità Plurali”.

Nasce su Ottoetrenta.it la rubrica “Identità Plurali”, uno spazio settimanale per raccontare l’inatteso, l’invisibile, il non conforme. Uno spazio vivo, aperto, radicale, su ciò che continua a non trovare ascolto nel dibattito pubblico: le storie vere.

Non siamo una. Non siamo sole. Non siamo uguali. Siamo plurali.

Ed è da questa consapevolezza, ruvida, preziosa, scomoda, che prende forma questa nuova rubrica.

In un mondo che pretende chiarezza, definizioni e confini netti, “Identità Plurali” sceglie la complessità. Sceglie di raccontare ciò che viene lasciato fuori, ciò che non rientra negli schemi, ciò che spesso viene taciuto perché non addomesticabile.

Le donne oggi vivono in un tempo pieno di contraddizioni. Parlano di libertà mentre la precarietà le soffoca. Crescono in un’epoca in cui il corpo è esposto ovunque, ma la sua verità — la malattia, il dolore, la scelta — resta un tabù. Vengono inserite in quote, nominate nei discorsi istituzionali, ma raramente vengono ascoltate davvero. Le loro battaglie si combattono tra le stanze di una casa, nei corridoi degli ospedali, nei silenzi degli uffici, nelle pieghe di relazioni spesso diseguali. Lottano mentre scelgono se diventare madri, mentre si presentano a un colloquio con un nome che porta il peso di troppe esclusioni. Scrivono curriculum, domande, lettere, sempre tra le righe. Hanno amato con vergogna, desiderato con colpa. Hanno costruito identità che non le rappresentavano e poi le hanno distrutte, pezzo dopo pezzo. In questo smontare, hanno trovato la verità. Una verità che non è mai una sola: è plurale.

Ci hanno detto che le battaglie erano finite. Che il tempo della rivendicazione era passato. Che la parità fosse cosa fatta. Ma ogni giorno dimostra il contrario: finché qualcosa può essere taciuto, allora nulla è davvero cambiato. Le disuguaglianze non sono storia passata. Sono scritte nei salari. Nei corpi ignorati. Nelle diagnosi che tardano. Nei giudizi che reprimono. Nei ruoli imposti. Nei diritti negati. Nei silenzi che ancora oggi sostengono il potere. E non basta “inserire le donne” nei discorsi: bisogna cambiare quei discorsi.

“Identità Plurali” nasce per questo. Per portare alla luce le domande scomode, i desideri rimossi, le fatiche sommerse. Per nominare ciò che troppo spesso resta senza nome: la solitudine, la rabbia, il senso di colpa, la fatica di vivere, ma anche la forza di ricominciare.

Sarà una rubrica d’inchiesta e di ascolto. Non sarà una rubrica da leggere distrattamente.

Sarà un’indagine continua, un racconto che non si limita a narrare: indagherà, denuncerà, confronterà, valorizzerà. Darà spazio a chi costruisce, silenziosamente, un futuro più inclusivo, più giusto, più vero. Sarà scomoda, non inseguita dalle mode, non legata al compiacimento o ai titoli facili, ma sarà vera e soprattutto, sarà libera.

Perché parlare di donne oggi significa parlare di potere. Significa raccontare una realtà che non si rispecchia nelle statistiche, ma nelle esperienze di chi ogni giorno paga il prezzo più alto della crisi sociale, economica e culturale.Significa affrontare la disuguaglianza strutturale che si nasconde dietro la parola “merito”, la precarietà che divora le carriere, la violenza invisibile che si insinua nei luoghi di lavoro, la retorica che spesso maschera nuove forme di controllo.Significa raccontare le donne che non rientrano nei modelli, le marginali, le scomode, le fragili e le forti. Quelle che resistono. Quelle che rifiutano di essere ridotte a un’etichetta. Quelle che si costruiscono in autonomia in territori ostili.Significa parlare anche degli uomini, delle relazioni, delle strutture. Perché il cambiamento è un fatto collettivo.

Non basta la visibilità. Serve riconoscimento.In “Identità Plurali” si parlerà di chi è ancora escluso. Di chi aspetta giustizia e non la ottiene. Di chi affronta malattie invisibili, ruoli imposti, precarietà economica e culturale. Di chi non vuole più restare in silenzio.Perché conoscere è il primo passo per cambiare. Perché solo chiamando le cose con il loro nome possiamo trasformarle in questione pubblica, politica, civile.In un tempo in cui le parole si consumano nel nulla, questa rubrica vuole farsi voce consapevole. Non per “parlare di donne”. Ma per costruire un discorso nuovo, autentico, radicale. Uno spazio che racconta non solo storie, ma la possibilità stessa di riscrivere il mondo.

L’appuntamento è ogni mercoledì su Ottoetrenta.it



Se volete continuare a dormire tranquilli, non leggete Identità Plurali. Ma se volete sapere quello che non si dice, allora sì: iniziate da qui.