Bruno Strati, dalla Calabria ai riflettori del turismo nazionale: la sua storia all’Hospitality Day e nel volume “Hotel Multiverso”

L’esperto di revenue management, co-founder di Brainy RMS, tra i protagonisti dell’Hospitality Day e del TTG Travel Experience. La sua storia raccontata sulla rivista GSA e inserita nel libro “Hotel Multiverso”. Formatore del Master Turismo e Ospitalità 4.0 all’Unical, Strati organizza ogni anno in Calabria il Summit Hospitality, appuntamento formativo che richiama professionisti da tutta Italia.

C’è un pezzo di Calabria tra le storie di innovazione, tecnologia e imprenditorialità che stanno contribuendo a trasformare il futuro del turismo italiano. Il suo nome è Bruno Strati, originario di Palmi, nel Reggino, esperto di revenue management e co-founder e amministratore di Brainy RMS, piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per rivoluzionare la gestione dei ricavi delle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Una storia di visione imprenditoriale che ha trovato spazio in due importanti appuntamenti del panorama turistico nazionale: l’Hospitality Day, evento annuale dedicato alle tendenze del futuro ricettivo svoltosi martedì 13 ottobre al Palacongressi di Rimini, e il TTG Travel Experience, manifestazione leader del Mediterraneo per il turismo mondiale in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre.

Uno dei momenti più significativi è stato il riconoscimento editoriale riservato al suo percorso professionale raccontato sia sulle pagine della rivista GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali, distribuita durante l’Hospitality Day, sia nel volume “Hotel Multiverso – L’ospitalità delle dimensioni parallele”, scritto da Dario Ghiglione, albergatore, autore e presidente di Federalberghi Imperia, che racconta le esperienze di 50 protagonisti dell’ospitalità italiana, presentato al pubblico nello stesso contesto.

La carriera di Strati comincia molto presto, a soli 18 anni, dalla reception, maturando esperienze all’interno di realtà internazionali come Best Western e Hilton. Tornato in Calabria ho fondato ExtraPro360 e dal 2021 si è interamente concentrato su Brainy RMS.

Oggi guida lo sviluppo di soluzioni intelligenti e scalabili per il revenue management, supportando strutture ricettive e operatori turistici nell’interpretazione dei segnali di mercato e nella definizione di strategie di prezzo dinamiche e orientate ai risultati. Brainy RMS è infatti una piattaforma di revenue management (la disciplina che permette alle strutture ricettive di ottimizzare prezzi, occupazione e ricavi attraverso strategie basate sull’analisi dei dati) basata sull’intelligenza artificiale, con sede centrale a Bressanone e sede operativa a Palmi. L’obiettivo di Brainy RMS è superare i limiti del revenue management tradizionale, spesso fondato prevalentemente sull’analisi dei dati storici, attraverso un sistema che integra informazioni in tempo reale, eventi esterni, reputazione online, andamento della domanda e analisi predittive.

Il cuore del progetto è Eddie, un assistente di intelligenza artificiale generativa agentica che permette al revenue manager di dialogare con la piattaforma utilizzando il linguaggio naturale, ottenere dati e persino modificare le tariffe tramite comandi vocali. Non un semplice chatbot che si limita a rispondere alle richieste dell’utente, ma un’intelligenza proattiva e pensante.

Strati è anche uno dei docenti del master “Turismo e Ospitalità 4.0”, percorso di alta formazione all’Università della Calabria diretto dal Professore Tullio Romita. Un’occasione che gli permette di trasferire conoscenze e competenze maturate sul campo, contribuendo alla preparazione di professionisti chiamati ad affrontare le trasformazioni digitali dell’ospitalità. Di recente, la piattaforma Brainy RMS è stata oggetto di una tesi del master.

Tra le iniziative che portano la sua firma, inoltre, c’è il Summit Hospitality, evento di formazione turistica che organizza ogni anno in Calabria. Due giornate dedicate alle strategie di revenue management, all’innovazione, alla gestione alberghiera e alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia applicata al turismo. Ogni anno l’evento riunisce alcuni dei migliori relatori italiani, aziende partner del settore e professionisti dell’ospitalità, favorendo l’incontro tra esperienze, competenze e realtà imprenditoriali provenienti da diverse aree del Paese. L’edizione dello scorso anno ha registrato una partecipazione significativa non soltanto dalla Calabria, ma anche da Puglia, Basilicata, Sicilia e Campania, con presenze provenienti persino da Lombardia, Liguria, Lazio e Veneto. La prossima edizione è in programma il 19 e 20 febbraio 2027 al T Hotel di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Elvira Sangineto