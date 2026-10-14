Ottobre Rosa: prenditi cura di te, ma solo se puoi permettertelo

Ottobre Rosa, il diritto alla salute tra liste d’attesa, disuguaglianze economiche e prestazioni private. Perché invitare le donne a fare prevenzione è importante, ma garantire loro la possibilità di farla è una responsabilità pubblica.

«Prenditi cura di te: fai prevenzione, non rimandare i controlli, la tua salute è importante». Ma se prendersi cura di sé significa anche potersi permettere una visita privata, siamo davvero sicure che questo diritto sia garantito a tutte?

È una domanda scomoda, soprattutto nel mese in cui il rosa colora campagne di sensibilizzazione, manifesti e iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Un messaggio necessario, certo, perché la prevenzione può salvare vite, la diagnosi precoce può fare la differenza e nessuna donna dovrebbe sottovalutare la propria salute.

Ma c’è una questione che troppo spesso resta sullo sfondo: sapere che cosa è importante fare non significa avere sempre la possibilità concreta di farlo.

Perché tra l’invito a sottoporsi a un controllo e la possibilità di accedervi esiste una distanza che non tutte possono permettersi di colmare allo stesso modo.

Il diritto alla salute non dovrebbe avere un prezzo d’ingresso. Ogni anno, durante l’Ottobre Rosa, alle donne viene ricordato quanto sia importante sottoporsi ai controlli, prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e non trascurare la prevenzione.È giusto parlarne, è fondamentale informare, sensibilizzare e contrastare la paura che può accompagnare un esame o il sospetto di una malattia.

Eppure, accanto a questi messaggi, dovremmo porci un’altra domanda: che cosa accade quando una donna decide di fare un controllo, ma non riesce a ottenere un appuntamento in tempi compatibili con le proprie necessità?

Può aspettare, se il tempo di attesa la preoccupa? Può organizzarsi con il lavoro, con gli impegni familiari, con le responsabilità di cura? E, se le viene proposta una prestazione privata per anticipare i tempi, può davvero permettersela?

Non tutte dispongono delle stesse risorse economiche, della stessa flessibilità lavorativa o di una rete familiare che permetta loro di assentarsi, spostarsi e organizzare una visita. La prevenzione, quindi, non è soltanto una questione di consapevolezza individuale è anche una questione di accessibilità, di organizzazione dei servizi e di giustizia sociale. Perché un diritto è davvero tale quando può essere esercitato, non soltanto quando viene riconosciuto nelle campagne di sensibilizzazione.

La prevenzione è gratuita, allora perché il problema esiste? In Italia esistono programmi organizzati di screening oncologico gratuiti, rivolti alle fasce di popolazione individuate in base all’età e alle indicazioni previste dai programmi regionali. Per il tumore al seno, questi percorsi rappresentano uno strumento essenziale di sanità pubblica.È importante ricordarlo per non alimentare informazioni fuorvianti: non tutte le prestazioni di prevenzione sono a pagamento e non tutte le donne devono rivolgersi al privato per sottoporsi a uno screening.

Il problema, però, non si esaurisce nell’esistenza di un servizio gratuito, bisogna interrogarsi anche sulla sua effettiva accessibilità, sulla copertura dei programmi, sulla possibilità di ottenere gli appuntamenti e sulla continuità dei percorsi di cura. Quando una donna non riesce a ottenere una prestazione attraverso il servizio pubblico nei tempi di cui ha bisogno, può trovarsi davanti a una scelta difficile: attendere oppure cercare un’alternativa privata, se le sue condizioni economiche glielo consentono.

È qui che la disuguaglianza diventa concreta, la possibilità di anticipare un controllo non dovrebbe dipendere dal reddito, eppure, quando il pagamento diventa l’unica alternativa praticabile per chi non può attendere, la disponibilità economica rischia di trasformarsi in un fattore determinante nell’accesso alla salute.

Non significa che ogni attesa sia ingiustificata o che ogni prestazione privata rappresenti un problema. Significa, piuttosto, che le liste d’attesa e le difficoltà di accesso devono essere affrontate senza lasciare che siano le risorse individuali a stabilire chi possa ottenere una risposta prima e chi debba aspettare. La prevenzione non può essere soltanto un invito: deve essere una possibilità concreta.

L’Ottobre Rosa concentra l’attenzione sul tumore al seno, una patologia che colpisce prevalentemente le donne, pur potendo interessare anche gli uomini, ma la tutela della salute non può fermarsi a un mese, a un colore o a una singola malattia. La prevenzione comprende percorsi diversi: screening oncologici appropriati, vaccinazioni, controlli indicati dai professionisti sanitari e possibilità di accedere tempestivamente agli accertamenti necessari.

Donne e uomini hanno bisogno di servizi accessibili, informazione corretta e cure adeguate. Riconoscere le difficoltà che colpiscono le donne non significa ignorare quelle degli uomini, ma comprendere come le disuguaglianze possano assumere forme differenti. Per molte donne, infatti, l’accesso alle cure si intreccia con altri ostacoli: lavori precari, redditi insufficienti, responsabilità familiari, carichi di cura e difficoltà nel conciliare gli orari dei servizi con quelli lavorativi.

A volte, persino trovare il tempo per una visita significa dover riorganizzare l’intera giornata, chiedere un permesso, trovare qualcuno che si occupi di un familiare o rinunciare ad altre necessità. Sono ostacoli che non si risolvono semplicemente invitando le donne a volersi più bene.

La responsabilità individuale è importante, ma non può diventare un modo per trasferire sulle singole persone il peso di problemi strutturali. Una donna può essere consapevole, attenta e determinata a prendersi cura di sé e, allo stesso tempo, incontrare impedimenti economici o organizzativi che non dipendono dalla sua volontà.

I numeri raccontano una disuguaglianza che non possiamo ignorare. I dati aiutano a comprendere la portata della sfida.Secondo I numeri del cancro in Italia 2025, nel 2024 sono state stimate circa 53.686 nuove diagnosi di tumore della mammella in Italia, di cui 53.065 nelle donne e 621 negli uomini. Le stime indicano inoltre circa 925.000 donne viventi dopo una diagnosi di tumore al seno.

Sono numeri che raccontano quanto questa patologia riguardi la salute pubblica e quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella ricerca e nell’assistenza. Anche la partecipazione ai programmi di screening merita attenzione. Le rilevazioni dell’Osservatorio Nazionale Screening mostrano che la copertura effettiva non raggiunge tutte le persone che potrebbero beneficiarne, con differenze territoriali e criticità che richiedono risposte organizzative.

I dati sulla partecipazione, da soli, non dimostrano che ogni mancato controllo dipenda da una difficoltà economica: possono incidere la scarsa informazione, la paura, le difficoltà logistiche e altri fattori. Ma ci ricordano che mettere a disposizione un servizio non significa automaticamente raggiungere tutte le persone a cui è destinato. È necessario, quindi, chiedersi chi resta escluso, quali ostacoli incontra e quali interventi possano rimuoverli.

Perché dietro una percentuale possono esserci una donna che non ha ricevuto un invito, una persona che non riesce a spostarsi, una lavoratrice che non può assentarsi o una famiglia che deve fare i conti con spese difficili da sostenere.

Non possiamo attribuire a tutte queste situazioni la stessa causa, possiamo, però, riconoscere che l’accesso alla prevenzione richiede politiche capaci di considerare le diverse condizioni di vita delle persone.

Quando il privato diventa l’unica alternativa praticabile. Il ricorso alle strutture private non è, di per sé, una scelta sbagliata, può essere una soluzione legittima e, per alcune persone, una possibilità utile.La questione nasce quando la possibilità di pagare diventa il fattore che permette di superare un ostacolo che, altrimenti, rischia di compromettere l’accesso tempestivo a un servizio necessario.In quel momento, la salute si intreccia con il reddito.Chi può sostenere la spesa può cercare un appuntamento alternativo, chi non può farlo potrebbe essere costretto ad attendere, a rinviare o a rinunciare, anche quando sa quanto sia importante sottoporsi a un controllo.

Non è una scelta realmente libera se una delle alternative è economicamente fuori portata. Ecco perché parlare di prevenzione significa parlare anche di liste d’attesa, investimenti nel servizio sanitario, distribuzione dei servizi, personale, informazione e organizzazione. Significa chiedere che i programmi pubblici siano accessibili, che le persone sappiano a quali prestazioni hanno diritto e come prenotarle, che le difficoltà vengano monitorate e che le risposte siano adeguate ai bisogni. La prevenzione non può essere affidata soltanto alla capacità di ciascuna persona di orientarsi tra servizi, prenotazioni e costi. Deve essere accompagnata da un sistema che renda l’accesso comprensibile, tempestivo e concretamente possibile.

C’è poi un costo che non compare sempre nelle fatture: quello del tempo, dell’incertezza e dell’organizzazione quotidiana. Una visita non è soltanto il prezzo di un esame, può comportare ore di viaggio, permessi lavorativi, assistenza per i figli o per un familiare, spese di trasporto e giornate da riorganizzare. Questi ostacoli possono pesare in modo particolare su chi dispone di meno risorse o sostiene già una parte consistente del lavoro di cura.

Non tutte le donne vivono la stessa esperienza, e sarebbe sbagliato rappresentarle come un gruppo uniforme, ma proprio le differenze economiche e sociali rendono necessario interrogarsi su quanto i servizi siano realmente accessibili a tutte. Dire a una donna di prendersi cura di sé è importante, farle sentire che, se non riesce a farlo, la responsabilità sia soltanto sua, invece, rischia di essere ingiusto.

La prevenzione non dovrebbe trasformarsi in un ulteriore compito da aggiungere a una lista già lunga, né in un’altra occasione in cui le persone con meno possibilità finiscono per sentirsi in difetto. La salute non è una prova di buona volontà e non dovrebbe diventare un privilegio di chi riesce a pagare per aggirare gli ostacoli.

L’Ottobre Rosa ha un valore fondamentale: porta l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno e invita le donne a non trascurare la propria salute. Ma una campagna di sensibilizzazione è davvero efficace quando il messaggio è accompagnato da possibilità concrete. Informare è il primo passo; garantire percorsi accessibili, servizi adeguati e informazioni chiare è ciò che permette alle persone di agire.

Servono programmi di screening capaci di raggiungere la popolazione interessata, comunicazioni comprensibili, attenzione alle persone che incontrano maggiori ostacoli e investimenti che contribuiscano a ridurre le attese e le differenze nell’accesso alle prestazioni.

Serve anche una comunicazione pubblica che non si limiti a ricordare alle donne che devono prendersi cura di sé, ma spieghi loro quali servizi sono disponibili, quali requisiti sono previsti, come accedervi e a chi rivolgersi in caso di difficoltà. Perché non basta dire «non rimandare» se non si lavora anche per rendere possibile un appuntamento.

Non basta invitare alla prevenzione se una parte della popolazione incontra ostacoli che potrebbero essere rimossi e non basta colorare di rosa un mese dell’anno se, per il resto del tempo, il problema dell’accesso alla salute resta ai margini del dibattito. La prevenzione è una responsabilità condivisa, ma le istituzioni hanno il compito di costruire le condizioni affinché nessuno venga lasciato indietro.

La salute non è un lusso e i diritti non possono essere stagionali. A ottobre ricordiamo alle donne di volersi bene, di non rimandare, di ascoltare il proprio corpo è un messaggio che dobbiamo continuare a diffondere, ma dobbiamo avere il coraggio di affiancargli un’altra domanda: stiamo facendo abbastanza perché tutte possano davvero prendersi cura di sé? Perché non tutte partono dalle stesse condizioni, non tutte hanno lo stesso reddito, lo stesso tempo, la stessa libertà di assentarsi dal lavoro o la stessa facilità nel raggiungere un servizio sanitario.

E nessuna campagna dovrebbe far dimenticare che la possibilità di accedere alla prevenzione dipende anche dalle scelte collettive, dalle risorse investite e dalla capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni delle persone. Non possiamo chiedere alle donne di essere responsabili della propria salute senza interrogarci sulle responsabilità di chi deve garantire loro l’accesso alle cure.

Il rosa, allora, non sia soltanto il colore di una campagna, sia l’occasione per aprire una discussione più ampia sul diritto alla salute, sulle disuguaglianze e sulle condizioni necessarie perché la prevenzione non resti una possibilità diversa per ciascuna, ma un diritto realmente accessibile.

La prevenzione è per tutte. Il conto delle disuguaglianze, invece, non può continuare a essere pagato dalle donne.