Vicoli diVini compie dieci anni: l’evento rinviato a sabato 17 ottobre per maltempo

Nel corso dell’anteprima presso l’Hotel 501 la masterclass della Master of Wine Cristina Mercuri e un confronto sull’evoluzione della viticoltura calabrese nell’ultimo decennio.

Dieci anni di costante crescita del format, del percorso tra le piazze di Vibo Valentia, delle cantine presenti, delle istituzioni che lo sostengono e soprattutto di pubblico. Vicoli diVini celebra dieci anni dalla sua nascita e in questa speciale edizione traccia anche un bilancio di quanto è accaduto in questo tempo non solo all’evento organizzato dall’associazione Saturnalia e dall’Amministrazione di Vibo Valentia con il sostegno del Gal Terre Vibonesi, della Regione Calabria e di Arsac diventando uno degli appuntamenti fissi di Calabria Straordinaria, ma anche al mondo del vino calabrese.

Così mercoledì 7 ottobre presso l’Hotel 501 istituzioni, cantine, partner e sponsor che hanno vissuto la nascita e il consolidamento di questo evento hanno celebrato l’anteprima dell’edizione 2026 che si appresta a diventare un nuovo momento di valorizzazione del centro storico di Vibo Valentia e anche del lavoro appassionato dei produttori calabresi, diventati i protagonisti autentici di un racconto molteplice della biodiversità viticola che è un grande valore aggiunto per il mondo produttivo regionale.

«Vicoli è una storia di passione – ha dichiarato Rosella Ruggiero, direttore artistico di Vicoli diVini – una bella storia per la città di Vibo Valentia che abbiamo visto crescere nei numeri e nelle presenze regalando alla città e alla Calabria un grande evento. Abbiamo vissuto l’evoluzione che c’è stata nel mondo del vino e di questa esperienza e abbiamo avuto il coraggio di sperimentare ed essere visionari quando ancora si parlava poco di vino e di eventi del settore». Un percorso vissuto e legato «alle persone – ha aggiunto Christian Russo, presidente di Saturnalia – che è stato da subito una festa popolare nel termine alto della espressione “popolare” perché legato alla gente. E ora ci prepariamo ad una decima edizione che abbraccia ancora di più il centro antico di Vibo allargando il suo percorso e permettendo di godersi il fascino della città».

Alla serata di anteprima hanno portato il proprio saluto anche il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo che ha saltato con favore gli organizzatori che «hanno avuto la caparbietà di iniziare e continuare questa iniziativa. Vicoli diVini è un evento che merita di essere definito tale perché ogni anno porta migliaia di persone nella nostra città e valorizza anche la cultura e la storia di Vibo». Un saluto è arrivato anche da Elio Costa, il primo cittadino che ha visto nascere la prima edizione dell’evento e che ha ricordato «lo sforzo organizzativo sovrumano» che c’è dietro un appuntamento che dura una sera all’anno ma che tiene impegnati i soci di Saturnalia per mesi.

Una manifestazione che «non riguarda solo Vibo – ha aggiunto il consigliere regionale Vito Pitaro – ma tutta la Calabria. Un evento che è anche racconto del territorio, storie di uomini che hanno scelto di produrre e restare in Calabria». «Per chi ha organizzato Vicoli è stata una visione importante – ha aggiunto Michelangelo Bruno Bossio, dirigente Arsac – perché hanno parlato di qualità del vino e hanno saputo legare la tematica allo splendido territorio vibonese».

«Dieci anni fa bisognava avere coraggio per pensare ad un evento del vino – ha aggiunto l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo – Questa manifestazione ha raggiunto dieci anni e lo ha fatto con una buona ambizione della qualità. In questi anni tanto è cambiato per il mondo del vino calabrese e Vicoli diVini resiste e può essere considerata una manifestazione identitaria per questa parte di Calabria». Il talk moderato dalla giornalista Giovanna Pizzi ha visto anche gli interventi di Stefano Soriano assessore al turismo del comune di Vibo Valentia, Giuseppe Foti Ceo e founder di Sagr.it, Carlo Siciliani presidente del consorzio di Cirò e Melissa, Matilde Piluso produttrice di Tenuta del Travale inserita da Forbes Italia nella classifica dei 100 Under 30 del 2026 che stanno cambiando l’Italia.

A concludere la serata di anteprima la Master of Wine Cristina Mercuri che ha curato una masterclass legando il tempo all’assaggio di otto bottiglie rappresentative di questi dieci anni di viticoltura regionale accompagnato dal sommelier Michele Ruperto. Poi spazio alla cucina e l’estro dei cuochi dell’Hotel 501 che hanno proposto al pubblico presente una degustazione con prodotti agroittici e identità alimentari del territorio accompagnati da buon vino calabrese. Durante l’evento l’associazione Saturnalia ha inteso consegnare ad ospiti istituzionali e cantine presenti una targa ricordo dei 10 anni di Vicoli diVini realizzata dallo scultore Antonio La Gamba.

«Vicoli è una storia di passione – ha dichiarato Rosella Ruggiero, direttore artistico di Vicoli diVini – una bella storia per la città di Vibo Valentia che abbiamo visto crescere nei numeri e nelle presenze regalando alla città e alla Calabria un grande evento. Abbiamo vissuto l’evoluzione che c’è stata nel mondo del vino e di questa esperienza e abbiamo avuto il coraggio di sperimentare ed essere visionari quando ancora si parlava poco di vino e di eventi del settore». Un percorso vissuto e legato «alle persone – ha aggiunto Christian Russo, presidente di Saturnalia – che è stato da subito una festa popolare nel termine alto della espressione “popolare” perché legato alla gente. E ora ci prepariamo ad una decima edizione che abbraccia ancora di più il centro antico di Vibo allargando il suo percorso e permettendo di godersi il fascino della città».

Alla serata di anteprima hanno portato il proprio saluto anche il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo che ha saltato con favore gli organizzatori che «hanno avuto la caparbietà di iniziare e continuare questa iniziativa. Vicoli diVini è un evento che merita di essere definito tale perché ogni anno porta migliaia di persone nella nostra città e valorizza anche la cultura e la storia di Vibo». Un saluto è arrivato anche da Elio Costa, il primo cittadino che ha visto nascere la prima edizione dell’evento e che ha ricordato «lo sforzo organizzativo sovrumano» che c’è dietro un appuntamento che dura una sera all’anno ma che tiene impegnati i soci di Saturnalia per mesi.

Una manifestazione che «non riguarda solo Vibo – ha aggiunto il consigliere regionale Vito Pitaro – ma tutta la Calabria. Un evento che è anche racconto del territorio, storie di uomini che hanno scelto di produrre e restare in Calabria». «Per chi ha organizzato Vicoli è stata una visione importante – ha aggiunto Michelangelo Bruno Bossio, dirigente Arsac – perché hanno parlato di qualità del vino e hanno saputo legare la tematica allo splendido territorio vibonese».

«Dieci anni fa bisognava avere coraggio per pensare ad un evento del vino – ha aggiunto l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo – Questa manifestazione ha raggiunto dieci anni e lo ha fatto con una buona ambizione della qualità. In questi anni tanto è cambiato per il mondo del vino calabrese e Vicoli diVini resiste e può essere considerata una manifestazione identitaria per questa parte di Calabria». Il talk moderato dalla giornalista Giovanna Pizzi ha visto anche gli interventi di Stefano Soriano assessore al turismo del comune di Vibo Valentia, Giuseppe Foti Ceo e founder di Sagr.it, Carlo Siciliani presidente del consorzio di Cirò e Melissa, Matilde Piluso produttrice di Tenuta del Travale inserita da Forbes Italia nella classifica dei 100 Under 30 del 2026 che stanno cambiando l’Italia.

A concludere la serata di anteprima la Master of Wine Cristina Mercuri che ha curato una masterclass legando il tempo all’assaggio di otto bottiglie rappresentative di questi dieci anni di viticoltura regionale accompagnato dal sommelier Michele Ruperto. Poi spazio alla cucina e l’estro dei cuochi dell’Hotel 501 che hanno proposto al pubblico presente una degustazione con prodotti agroittici e identità alimentari del territorio accompagnati da buon vino calabrese. Durante l’evento l’associazione Saturnalia ha inteso consegnare ad ospiti istituzionali e cantine presenti una targa ricordo dei 10 anni di Vicoli diVini realizzata dallo scultore Antonio La Gamba.

A causa delle avverse condizioni meteo previste, la manifestazione è stata rinviata a sabato 17 ottobre. Cresce dunque l’attesa per la serata, quando nel percorso che si articola tra Piazza XXIV Maggio, davanti al Monumento ai Caduti, per poi attraversare Piazza Garibaldi, Piazza Diaz (dove il pubblico riceverà il drink Caffo main sponsor dell’evento), Largo Antico Collegio, Piazza Nusdeo, Piazza Terranova e Piazza Carmine si potranno assaggiare i vini di Antico Casato dei Raneta, Arcuri Wine, Baroni Capoano, Brigante Vigneti e Cantina, Cantina del Taburno, Cantina Masicei, Cantina Merenda, Cantine Artese, Canne Benvenuto, Cantine Caccamo, Cantine Campana, Cantina Lacquaniti, Caparra & Siciliani, Casa Comerci, Ceraudo, Colacino Wines, Dastoli, De Mare, Feudo Gagliardi, Francesco D’Agostino, Francesco Malena, Giraldi & Giraldi, Ippolito 1845, Lavorata, Le Conche, Le Moire, Maddalona del Casato, Origine & Identità, Spadafora 1915, Statti, Tenuta del Giglio, Tenuta del Travale, Tenuta Paradiso, Tramontana, Vecchi cantinieri, Zito.

Come si partecipa e informazioni sui biglietti

Per partecipare a Vicoli diVini è necessario munirsi di un apposito pass che comprende calice e portacalice, 6 degustazioni di vino a scelta tra le proposte delle cantine presenti lungo il percorso, un drink ed uno snack. Il pass è disponibile in formato cartaceo presso i locali partner: Bar del Corso, Clav bar, Etoile bar, Enoteca Fabbrica, Living Burger Beer, La Locanda dei Sapori, Rubirosa Guinness Pub, Tribeca Bistrot oppure in formato digitale sulla piattaforma Sagr.it (https://sagr.it/calabria/costa-degli-dei/eventi/vicoli-divini-2026) fino al raggiungimento del numero massimo previsto.

Rettifica e gestione biglietti: A seguito del rinvio dell’evento a sabato 17 ottobre, si precisa che i biglietti già acquistati restano regolarmente validi per la nuova data. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, è possibile richiedere il rimborso e la restituzione del contributo pagato direttamente sulla piattaforma dedicata.