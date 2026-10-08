Calabria Factory Fest: la rete SudHeritage diventa laboratorio culturale e creativo

Dal 9 all’11 Ottobre otto musei di impresa calabresi si aprono al pubblico per ospitare visite, laboratori, attività immersive, degustazioni narrative. L’obiettivo è valorizzare il turismo delle produzioni e il saper fare come patrimonio contemporaneo.

Un festival regionale che accomuni i territori in un grande racconto narrativo ed esperienziale dedicato alla culturale del lavoro e alla memoria delle imprese storiche della Calabria che attraverso la rete SudHeritage diventa sguardo innovativo e contemporaneo capace di genere turismo e attrattiva.

Calabria Factory Fest – in programma dal 9 al 11 ottobre – sarà un evento diffuso e partecipato voluto per animare i dieci musei d’impresa in Calabria che per tre giorni diventeranno spazio laboratoriale culturale, creativo e turistico capace di raccontare al grande pubblico la regione attraverso i suoi materiali, le filiere, gli archivi ma anche i paesaggi produttivi, le comunità e le maestranze che hanno reso importante e strategico il settore variegato delle imprese artigianali.

Un evento gratuito, diffuso e simultaneo che prenderà corpo e sostanza nelle realtà del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli a Corigliano Rossano, Museo d’impresa Gerardo Sacco a Crotone, Lanificio Leo di Soveria Manelli, Museo d’impresa della Ginestra, della Lana e della Seta “Eugenio Celestino” di Longobucco, Museo del bergamotto e del cibo di Reggio Calabria, Museo del pane di Cuti a Figline Vegliaturo, Rubettino carta museo d’impresa e parco d’arte contemporanea di Soveria Mannelli, il Museum delle Terme Caronte a Lamezia Terme.

La memoria produttiva, il design, la cultura del lavoro, l’artigianato si fondono e si contaminano con l’enogastronomia, le esperienze dirette, i laboratori, i tour, le dimostrazioni pratiche, i workshop che troveranno spazio tra le dimensione architettoniche dei musei d’impresa. I luoghi della produzione e della memoria diventano casa ospitale e ospitante di diversi appuntamenti che hanno come obiettivo comune la promozione del territorio e il miglioramento della qualità dell’offerta turistica regionale, incentrando interesse e momenti di viaggio e scoperta valorizzando il turismo delle produzioni e il saper fare calabrese come patrimonio culturale vivo e contemporaneo.

Tre giornate tematiche comuni a tutta la rete dei musei d’impresa che saranno declinati in coerenza con la specifica identità produttiva nelle singole realtà territoriali, mantenendo però una regia unitaria, una immagine coordinata e strumenti comuni di accoglienza, comunicazione e monitoraggio dell’offerta messa in campo. La prima giornata servirà per valorizzare il racconto della Calabria produttiva nelle varie dimensioni imprenditoriali attraverso visite guidate, letture di oggetti e macchinari storici, il rapporto tra impresa, famiglia, comunità e territorio. La seconda giornata avrà una dimensione laboratoriale con le officine e gli spazi aziendali aperti al saper fare, dimostrazioni, esperienze, installazioni, workshop. La terza giornata sarà caratterizzata dalle esperienze di gusto, l’incontro con i protagonisti, gli spazi di restituzione anche in chiave digitale.

Il coinvolgimento del pubblico sarà fondamentale per mantenere in connessione i musei d’impresa e i visitatori ai quali sarà consegnato il titolo di “Factory Ambassador del Saper fare calabrese” se parteciperanno ad almeno tre visite o attività in tre musei diversi, certificando la visita attraverso un timbro digitale che riceveranno negli info point delle strutture visitate. Il riconoscimento avrà un valore culturale e promozionale per incentivare la mobilità tra musei.

Gli eventi della prima giornata:

Il Festival del saper fare nel circuito dei musei d’impresa della Calabria inizierà venerdì 9 ottobre con una prima giornata ricca di iniziative diffuse. “L’autunno da vivere, conoscere e gustare” è l’esperienza di visita guidata gratuita e degustazione che si potrà vivere presso il Museo della Liquirizia Amarelli a partire dalle ore 15:00. A Reggio Calabria presso il Museo nazionale del bergamotto e del cibo invece una visita guidata per i bambini e poi una attività ludico didattica con la caccia agli oggetti del Museo per il pubblico kids. Mentre per gli adulti una piccola degustazione di Bergamotto, non prima di aver vissuto il laboratorio olfattivo per riconoscere i profumi dell’oro verde dello Stretto.

A Crotone invece presso il Museo d’Impresa Gerardo Sacco alle 10:00 l’inaugurazione della mostra “L’arte orafa calabrese” che popone un percorso guidato attraverso le opere e la ricerca del maestro Sacco (l’apertura al pubblico sarà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00).

Rubettino Carta e parco museo propone alle 9:30 invece la dimostrazione tipografica “Corpo a corpo. Anatomia tipografica di un poste” con Luca Lattuga di Anonima Impressori e lo stampatore Salvatore Talarico. Poi alle 18:00 il talk “Pensare con le mani” nel quale Tania Cerquiglini dialoga con Luca Lattuga.

Per chi arriverà a Soveria Mannelli invece il Lanificio Leo propone alle 16:30 il seminario “Dal design tradizionale a quello computazionale” il progetto secondo Francesco Forcellini. Visita narrativa invece per il Museum delle Terme Caronte a Lamezia Terme con inizio alle 9:30: archivio aperto e racconto di documenti provenienti dall’archivio storico per un viaggio tra vicende d’impresa e territorio. A Longobucco invece il museo d’impresa della ginestra, della lana e della seta “Eugenio Celestino” apre la prima giornata di Calabria Factory Fest con la visita narrativa “Lana, ginestra e seta” per le scuole con visita ai telai a partire dalle ore 11:00. Poi alle 16:00 “Tre fibre, una comunità” la visita narrativa inaugurale aperta al pubblico condotta dalla famiglia Celestino.