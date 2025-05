Calabria Festa Rai Tutta Italiana: premiati tra gli applausi i primi 5 Top of the Year. Stasera la seconda serata

E’ partita al Teatro Cilea di Reggio Calabria con i primi 5 live dei 15 in programma la XVII edizione del Calabria Fest Rai Tutta Italiana, il Festival della Nuova Musica Italiana, con media partner Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, presieduta da Giusy Leone, con la direzione artistica di Ruggero Pegna e la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai. Subito altissimo il livello di alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale premiati con i “Calabria Music Awards – The Best of The Year”, premio alle migliori nuove proposte dell’anno, tra quelle segnalate da Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana. Applausi anche per Roy Paci & Aretuska primi ospiti speciali del festival.

Apprezzati dal numeroso pubblico tutti i talenti che si sono susseguiti sul palcoscenico con 4 brani ciascuno, dal cantautore romano Mirkoeilcane, nel solco della migliore e classica musica d’autore, alla giovane cantautrice pugliese Lauryyn, dall’originalissima cantante lucana Sofia Briscese in arte Fluente, alla band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi, che ricorda i gruppi di successo degli anni ’80, stile Duran Duran anche nel look.

La serata si è chiusa e conclusa con il video “Anima Autentica”, un autentico spot della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Stasera attesissino al festival arriva il cantautore, scrittore e poeta pugliese Gio Evan, poi saranno anche presentati e premiati il rapper e cantautore genovese Matsby, il talento indie rap romano Rondine, il cantante e pianista napoletano Walter Ricci, la cantautrice e scrittrice Amara, compagna di Simone Cristicchi. Domani grande chiusura con la diciottenne Mimì, vincitrice di XFactor 2024. Con lei, a chiudere questa edizione ci saranno il cantautore abruzzese Dile, la cantautrice e compositrice romana La Camba, il rapper Anastasio, vincitore della XII edizione di XFactor, la cantautrice e chitarrista Erica Mou.

Diversi gli speciali Rai realizzati sul festival, a cominciare da quelli di Gianmaurizio Foderaro in diretta ogni mattina alle 11 su Isoradio da Reggio, a quelli di Maria Cristina Zoppa, inviata di Rai Italia, trasmessi in tutto il mondo e su Rai Play e Rai2. Altri servizi con interviste ai protagonisti sono realizzati per Rai Radio Tutta Italiana. Il Festival ha anche il Patrocinio di AssoConcerti, l’Associazione dei principali organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo.

“Il Festival – sottolinea Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co – è incluso tra gli Eventi di Promozione Culturale ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria, con risorse PAC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3.- Calabria Straordinaria. Inoltre. ha la compartecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Patrocinio del Comune e la collaborazione di Palco Reale. L’ingresso in teatro è libero e gratuito.”.

“E’ un’altra grande edizione – concordano Gianmaurizio Foderaro e Ruggero Pegna – Negli anni ha valorizzato grandi talenti, a cui è stato offerto un prestigioso palcoscenico anche mediatico, promuovendo la migliore nuova musica d’autore e, al contempo, anche l’immagine della Calabria!”.

Per informazioni tel. 0968441888 e pagine social del festival.