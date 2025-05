Cosenza ormai in C, altra umiliazione in casa: vince il Cesena

COSENZA – Al peggio non c’è mai fine. Il Cosenza non sa reagire e perde anche contro il Cesena: l’annata è negativa sotto tutti i punti di vista. La Serie C era ormai aritmetica, ma nessuna reazione da parte di una squadra che non vede l’ora di finire questo campionato.

La cronaca della gara

Il match viene interrotto per circa dieci minuti a causa di un lancio di oggetti da fuori del campo (fra questi fumogeni e bombe a mano). C’è subito spazio per un gol del Cesena che apre le marcature grazie al tiro ravvicinato di Bastoni. La gara è inevitabilmente tesa, da qui una interruzione di gioco per altri fumogeni in campo: Prontera ferma di nuovo il gioco. Da segnalare un colpo in presa bassa di Klinsmann che dice no ad Artistico. La gara non vive grandi sussulti, ma l’arbitro concede comunque nove minuti di recupero in seguito ai due stop forzati.

Durante la ripresa il Cosenza cerca di provare a portare il match in parità. Intanto Rizzo Pinna ci prova su calcio piazzato: palla fuori. La gara scorre senza grandi sussulti e certifica, ancora una volta, l’ultimo posto del Cosenza. I calabresi salutano con un KO la Serie B al “Marulla” e si apprestano all’ultimo incontro in casa dello Spezia. Da segnalare nei minuti conclusivi una rasoiata di Rizzo Pinna fuori di poco.

Il tabellino di Cosenza-Cesena

COSENZA (3-4-2-1): Micai (12′ st Vettorel); Hristov, Dalle Mura, Sgarbi; Cimino (12′ st Ciervo), Kourfalidis (34′ st Cruz), Gargiulo, Ricci (22′ st D’Orazio); Kouan, Rizzo Pinna; Artistico (12′ st Novello). In panchina: Baldi, Charlys, Fumagalli, Ricciardi, Caporale, Venturi, Contero. Allenatore: Alvini.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (43′ st Adamo), Francesconi, Calò (27′ st Mendicino), Celia; Saric (20′ st Berti), Bastoni (1′ st Antonucci), Shpendi (43′ st Donnarumma). In panchina: Pisseri, Siano, Tavsan, Piacentini, La Gumina, Pieraccini, Coveri. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assistenti: Marco Ricci di Firenze ed Eugenio Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella di Roma 2. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

MARCATORE: 12′ pt Bastoni (CE).

NOTE: 1.078 spettatori, 116 ospiti. Ammoniti: Sgarbi (CO), Saric, Francesconi (CE). Angoli: 7-2. Recupero: 9′ pt, 5′ st.