Successo per il Calabria Fest Tutta Italiana 2025. Premiati i Top of the Year di Rai Isoradio e Rai Tutta Italiana

Quindici live presentati e premiati in tre sere, oltre duemila presenze in teatro, servizi su reti Rai nazionali e Internazionali, hanno confermato il successo del Calabria Fest Rai Tutta Italiana 2025, il Festival della Nuova Musica Italiana giunto alla sua XVII edizione che si è svolto al Teatro Cilea di Reggio Calabria con media partner Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e servizi su Rai Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con la collaborazione di Palco Reale, la direzione artistica di Ruggero Pegna, ideatore del format, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai.Ancora una volta, il Calabria Fest Tutta Italiana ha fatto da autentica vetrina di straordinari talenti della nuova scena musicale, tutti premiati con i Calabria Music Awards The Best of The Year, premio alle migliori proposte segnalate da Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana.Scroscianti e convinti applausi hanno accompagnato tutte le esibizioni. In base al suo format originale, ogni artista ha eseguito quattro brani rigorosamente dal vivo, dando vita ad una sequenza di veri concerti durante i quali ognuno ha presentato la propria storia artistica e personale. Oltre ai giovani Top of the year, ad entusiasmare il pubblico arrivato da tutta la regione e dalla vicina Sicilia, nel ricchissimo cast anche ospiti già ben noti ed affermati, come Roy Paci, che ha fatto ballare con i suoi Aretuska, la carismatica cantautrice Amara, pseudonimo di Erika Mineo, che ha incantato ed emozionato con il brano Che sia benedetta da lei scritta per Fiorella Mannoia, accompagnata al pianoforte da Jacopo Carlini; e ancora Walter Ricci, funambolico cantante e pianista nel suo stile alla Carosone, tra swing, boogie-woogie, blues e rock and roll. Una nota speciale per l’attesissimo Gio Evan, che ha confermato la sua eccezionale forza autorale e l’unicità del poliedrico personaggio.Apprezzati tutti i giovani talenti che si sono susseguiti sul palcoscenico nelle tre serate, dal cantautore romano Mirkoeilcane, esponente della migliore scuola autorale con testi intrisi di forte impegno sociale, alla giovane cantautrice pugliese Lauryyn, dall’ originalissima cantante lucana Fluente, alla band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi, che hanno ricordato i gruppi di successo degli anni ’80. Scroscianti applausi pure per il rapper e cantautore genovese Matsby, premiato da Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale, e per il talento indie rap romano Rondine, premiato dall’Assessore comunale al Turismo Giovanni Latella.Il Festival si è chiuso con l’eleganza e la voce raffinata della diciottenne Mimì, vincitrice di X Factor 2024, chiamata anche ad un bis finale dopo le esibizioni del cantautore abruzzese Dile, della cantautrice e compositrice romana La Camba, che ha ricordato la voce della grande Loredana Berte’. Applauditissimi, infine, il rapper Anastasio, vincitore della XII edizione di X Factor e la bravissima cantautrice e chitarrista Erica Mou, arrivata a Reggio con la sua bimba di pochi mesi.Il Calabria Fest Tutta Italiana ha dimostrato ancora una volta la forza e le potenzialità del suo format, mettendo in vetrina la qualità e i tanti volti della musica del nostro Paese, da quella leggera al rap, dalle formule più innovative con l’ausilio dell’elettronica, al cantautorato classico tradizionale. Molteplici i servizi realizzati dai media partner Rai, tra cui le dirette quotidiane di Isoradio condotte da Gianmaurizio Foderaro, i servizi e le interviste di Maria Cristina Zoppa per le sue rubriche, che saranno trasmessi in tutto il mondo da Rai Italia il 20 e 22 maggio, poi in replica su Rai Play e Rai2. Enorme la presenza del festival sui canali social, sia di Isoradio sia di Rai Radio Tutta Italiana, con servizi curati da Antonella Cori, a conferma della volontà e capacità di questo progetto di raggiungere il pubblico più giovane. Il Calabria Fest Tutta Italiana è incluso tra gli Eventi di Promozione Culturale ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria, con risorse PAC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3.- Calabria Straordinaria. Inoltre ha avuto la compartecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Patrocinio del Comune e di AssoConcerti.