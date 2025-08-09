Campionati Italiani Assoluti, Giovanni Tocci Re di Roma anche dai 3 m. Entusiasmo Fin Calabria

Allo stadio del nuoto di Roma anche il podio del trampolino maschile 3 metri ha i colori della Calabria.

Giovanni Tocci, sempre più in forma ottimale, bissa il successo dal metro chiudendo la finale odierna con oltre 405 punti confermando il primo posto delle eliminatorie che aveva chiuso con 416.60 punti. Una bella doppietta per l’atleta del Centro Sportivo Esercito e AQA Cosenza che si mette alle spalle le fatiche dei Mondial.

Settimo posto per Francesco Porco che ha realizzato 304.35 punti. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro aveva chiuso le eliminatorie al quarto posto con 354.85 punti. Francesco Porco sarà impegnato con Matteo Cafiero nella finale del trampolino sincronizzato metri tre, dove non gareggerà la coppia Tocci – Marsaglia.

Il commento di Alfredo Porcaro

“Come Comitato – afferma Alfredo Porcaro, presidente Fin Calabria – siamo entusiasti di un atleta come Giovanni Tocci che continua a confermarsi tra i più forti in assoluto. Vincere due titoli italiani nella stessa competizione non è mai semplice, ma Giovanni riesce a farlo con molta disinvoltura dimostrando la stoffa del campione. Atleti come lui sono un esempio di impegno, sacrificio e voglia di essere sempre competitivo, che i giovani che si affacciano al mondo dello sport devono seguire”.

Di seguito la classifica completa: