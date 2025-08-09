Elezioni regionali in Calabria il 5-6 ottobre. Pietropaolo ha firmato il decreto

Il vice presidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo ha firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo – ha dichiarato Pietropaolo – di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.