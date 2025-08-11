Quando il rock grida pace: Ondarock 2025 accende Squillace

Grande successo per il primo appuntamento live di Ondarock, giunto alla sua decima edizione, un progetto di pura passione creato dall’associazione “La Rete di Squillace”. Nel piazzale, sede classica della manifestazione, #ondarock2025 si è celebrato un lungo concerto di chitarre distorte e testi impegnati, con la presenza sul palco di due generazioni di musicisti bene amalgamate fra di loro. Ne sono stati protagonisti Antonio Mantovano, con la verve giovanile delle sue nuove canzoni giustapposto all’esperienza di Giorgio Canali & Rossofuoco, icona del rock indipendente degli ultimi 30 anni, che ha suonato i suoi cavalli di battaglia e le canzoni del suo ultimo album. Tanti gli appassionati accorsi, anche da fuori provincia, per assistere all’unico concerto in Calabria dell’ex chitarrista dei CCCP, CSI e produttore dei migliori gruppi rock indie italiano.



Al termine del concerto ancora rock con il dj set di DjAnt. Una serata contraddistinta da un veemente messaggio contro le guerre: a inizio serata difatti, i ragazzi dell’associazione “La Rete” insieme ai musicisti delle band hanno esposto sul palco uno striscione con la scritta #amplifypeacesilencewar sulle note di “Give Peace a Chance” di John Lennon, “Volevamo dare un segnale di fronte ai quotidiani bollettini di morte e distruzione- hanno ribadito gli organizzatori- e quale migliore occasione che durante una serata di musica da sempre veicolo di pace e amore”.

L’associazione La Rete ringrazia tutti gli artigiani presenti con le loro realizzazioni, Marzia Lucente per gli scatti fotografici della serata, l’amministrazione comunale di Squillace la sezione comunale di Squillace dell’ AVIS e l’UGL telecomunicazioni per il sostegno logistico ed economico, inoltre la Camera di Commercio CZVVKR per il patrocinio, gli official sponsor RWE Renewables Italia e Guglielmo spa e tutte le altre aziende che hanno sostenuto il progetto.

Prossimo appuntamento di Ondarock 2025 sarà il 24 agosto sul lungomare di Squillace presso la sede dell’ASD Copa Bay Surf per “Ondarock in Green”