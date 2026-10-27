Campionati regionali assoluti di tennis, spettacolo e grandi emozioni al Libero Club di Cosenza

In una splendida giornata di fine ottobre, illuminata dal sole e ricca di emozioni, il Libero Club Tennis di Cosenza ha ospitato una manifestazione che ha visto atleti e atlete del tennis regionale protagonisti di incontri avvincenti, caratterizzati da scambi intensi e colpi di grande qualità.

Il numeroso e attento pubblico ha potuto assistere a partite degne dei Campionati regionali assoluti, a cominciare dalla finale del singolare maschile, che ha visto affrontarsi Andrea Grazioso, tennista di valore con un importante passato agonistico, e Antonio Casalnovo. Quest’ultimo ha saputo tenergli testa, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-2.

Non sono mancate le emozioni nella finale del singolare femminile, che ha messo di fronte Linda Siclari e Alessia Massimilla. Le due atlete hanno dato vita a una sfida combattuta, protrattasi fino al terzo set. Al termine di una rimonta culminata nel tie-break decisivo, Massimilla è riuscita a conquistare la vittoria.

Spazio anche al doppio maschile, nel quale Grazioso e Casalnovo hanno superato Ellena e Briganti, imponendosi con un netto 6-0, 6-0. Una vittoria che ha visto Grazioso protagonista anche in questa specialità, dopo la finale di singolare.

Nel doppio femminile, invece, Polito e Marra hanno avuto la meglio su Brandi e Zingone, dominando l’incontro e chiudendo con un risultato netto 6-1,6-2.

La giornata si è conclusa in tarda serata con gli incontri del singolare femminile di quarta categoria e del doppio maschile di terza e quarta categoria, completando un programma intenso e ricco di appuntamenti.

Alla presenza di Joe Lappano, dirigente nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), il Libero Club Tennis di Cosenza ha vissuto un’altra importante giornata per il movimento tennistico calabrese, all’insegna dello sport, della passione e del rispetto.

Cinzia Gullace