Centro Federale di Nuoto a Crotone: il 25 marzo l’ inaugurazione

Tutto pronto per l’apertura a Crotone del primo Centro Federale di Nuoto. Da Mercoledì 25 Marzo sarà operativa la segreteria, dove sarà possibile eﬀettuare iscrizioni e ricevere informazioni sui servizi disponibili. Sempre da quella data gli atleti del settore agonistico potranno riprendere regolarmente le attività in vasca, mentre da Mercoledì 1 Aprile apertura al pubblico e a tutti gli iscritti. Della gestione operativa dell’impianto natatorio se ne occuperà la Federazione Italiana Nuoto, con l’obiettivo di garantire standard elevati sotto il proﬁlo organizzativo, tecnico e sportivo. Il Centro Federale FIN è un modello di gestione sinergica basata sulla collaborazione istituzionale tra il Comune e la FIN, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni. “Con la riapertura della Piscina Olimpionica e con essa del Centro Federale della FIN – sottolinea l’Assessore Comulale allo Sport Luca Bossi – restituiamo alla Città un impianto strategico, la cui gestione tecnica e operativa sarà a carico della Federazione Italiana Nuoto, garanzia di qualità e competenza. È un passo importante per lo sviluppo dello sport sul territorio e per oﬀrire nuove opportunità ai nostri giovani e a tutti gli appassionati”. E sulla riapertura ufficiale del Centro Federale il commento del massimo dirigente della FIN Calabrese. “Si torna finalmente in acqua a Crotone – evidenzia il Presidente Alfredo Porcaro – in un impianto rinnovato. Come avevo promesso, i primi a poterne usufruire saranno gli atleti della FIN tesserati con le società affiliate residenti a Crotone. Credo profondamente che la riapertura di questo Centro Federale rappresenti molto più di una semplice ripartenza, è una certezza per i nostri ragazzi, per i tecnici e per i dirigenti, che potranno così continuare il proprio percorso sportivo con maggiore serenità e con la concreta speranza di portare a termine i programmi e gli obiettivi prefissati. A tutti il sincero augurio di buon lavoro da parte mia e di tutto l’intero Comitato Calabrese, con l’auspicio di vederli tornare presto protagonisti, distinguendosi ancora una volta per impegno, passione e risultati sportivi”.