Il Concours Mondial de Bruxelles torna in Calabria con la sessione dei vini rosati

Dal 27 al 29 marzo Cirò accoglie 55 esperti internazionali per degustare 1100 etichette da 30 Paesi

La Calabria si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama enologico internazionale. Dal 27 al 29 marzo, infatti, Cirò sarà il palcoscenico della sessione dedicata ai vini rosati del Concours Mondial de Bruxelles, tra i concorsi più autorevoli del settore.

Saranno 55 i degustatori internazionali – tra giornalisti, buyer e sommelier provenienti da diversi Paesi – chiamati a valutare oltre 1100 etichette da tutto il mondo, confermando il respiro globale della manifestazione e il ruolo sempre più centrale della Calabria nel contesto vitivinicolo internazionale.

L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità per il territorio, capace di coniugare qualità produttiva, cultura del vino e attrattività turistica. Accanto alle degustazioni ufficiali, sono previsti momenti di approfondimento e visite sul territorio, pensati per raccontare l’identità enologica calabrese agli ospiti stranieri.

I dettagli completi e il programma saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma martedì 24 marzo presso la Cittadella Regionale di Catanzaro. Un appuntamento che chiarirà contenuti e obiettivi di un evento destinato a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Calabria tra le destinazioni emergenti del vino a livello internazionale.