Centro per l’Impiego di Cosenza: presentata l’offerta formativa dell’ITS Tirreno Academy alla Camera di Commercio

Cosenza, 6 novembre – Si è tenuto stamattina, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Cosenza, l’incontro di presentazione della nuova offerta formativa dei percorsi biennali, gratuiti e professionalizzanti dell’ITS Tirreno Academy, un appuntamento rivolto a diplomati, studenti delle ultime classi degli istituti superiori e a tutti coloro che sono alla ricerca di un percorso di studi immediatamente spendibile nel mondo professionale.

L’evento, promosso dall’ITS Tirreno Academy in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Cosenza, è stato patrocinato da Confcommercio Cosenza e della Camera di Commercio di Cosenza. Il Centro per l’Impiego favorisce l’incontro tra l’offerta formativa dell’ITS e la richiesta di figure qualificate da parte del tessuto produttivo locale. All’incontro sono intervenuti Carlo Migliori, Presidente dell’ITS Academy Tirreno Cosenza; Giovanni Cuconato, Responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza; e Rodolfo Elia, Dirigente del Settore 5 “ITS e Alta Formazione” del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria.

Particolare attenzione è stata rivolta alla presenza delle scuole con gli alunni delle classi quinte, in particolare di due istituti superiori del territorio (il “Da Vinci – Nitti” di Cosenza e l’I.I.S. “Julia-Falcone-Ipsia-Iti” di Acri, già coinvolti nel Progetto “MIRAI – Insieme creiamo il futuro”), fra quelli invitati dal Centro per l’Impiego di Cosenza. In un contesto economico in cui le imprese faticano spesso a reperire figure con competenze tecniche specialistiche, orientare i giovani verso la formazione ITS significa contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e, al tempo stesso, innescare un circolo virtuoso di crescita e innovazione.

Da sinistra: Carlo Migliori, Giovanni Cuconato e Rodolfo Elia

Gli ITS Academy, Istituti di Formazione ad Alta Specializzazione Tecnologica, erogano corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Essi sono progettati in stretta collaborazione con le aziende dei vari settori: almeno il 50% del corpo docente proviene infatti dal mondo del lavoro. In particolare, l’ITS Tirreno si occupa dell’area Nuove Tecnologie della Vita, dunque provvede alla formazione di tecnici specializzati in Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali e tecnici specializzati in Biotecnologie industriali e ambientali. I corsi offerti sono i seguenti:

Tecnico Biologo;

Tecnico dell’Organizzazione e della Gestione dei Fattori Produttivi;

Specialista in Protezione Ambientale;

Tecnico di Apparati Medicali e per la Diagnostica Medica;

Gestione di Strutture e Apparecchiature Informatiche hardware – housing.

Significativi i vari interventi. Giovanni Cuconato, Responsabile del CPI Cosenza, ha affermato: “Da due anni lavoriamo con le quinte classi perché riteniamo fondamentale educare all’occupabilità. Oggi è una splendida giornata di politiche attive. Il punto di forza è la sinergia che si è creata tra le scuole, che rappresentano le risorse umane e costituiscono il vero punto di partenza; gli ITS; le associazioni di categoria; le aziende e le istituzioni. Una vera e propria rete territoriale fortemente voluta dalla Regione Calabria, che ci permette di offrire sul territorio le competenze che le aziende ci chiedono. Facciamo dono di questa giornata”.

Il Presidente dell’ITS Academy Tirreno, Carlo Migliori, ha sottolineato il ruolo delle imprese nella costruzione dei percorsi di studio. “Gli ITS vedono la compartecipazione di più soggetti, a partire dalle aziende di settore, che contribuiscono alla definizione dei piani di studio sulla base delle loro necessità. La formazione è orientata alle competenze, con l’obiettivo di fornire specialisti pronti per il mondo del lavoro. Inoltre, come ITS, ci impegniamo anche nel sostegno al diritto allo studio.”

Mentre Rodolfo Elia, Dirigente del Settore 5 “ITS e Alta Formazione” del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, ha rimarcato la visione strategica della Regione Calabria nei confronti degli ITS, i quali “rappresentano un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro. Attraverso percorsi altamente specializzati, rispondono ai bisogni reali delle imprese e offrono ai giovani una via alternativa ma altrettanto valida rispetto all’università. Come Regione Calabria abbiamo approvato il Piano Territoriale nei tempi previsti e finanziato 40 percorsi ITS. Abbiamo inoltre dedicato una pagina del nostro portale telematico lavoro.regione.calabria.it agli ITS proprio per illustrare cosa siano questi percorsi”.

A seguire, interventi tecnici a cura dello staff ITS per illustrare i percorsi di specializzazione post-diploma e testimonianze degli ex corsisti che hanno trovato il loro inserimento lavorativo dopo il percorso. Contributi significativi sono arrivati anche dalle associazioni di categoria – con i vertici territoriali di Confindustria, Camera di Commercio e Confcommercio, Confartigianato – e dalle aziende che ospiteranno i tirocini, come IGreco Ospedali Riuniti.

A concludere i lavori è stato Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza e della Camera di Commercio di Cosenza. “Voi fate qualcosa di importante nella costruzione del futuro non solo di questi giovani, ma dell’intera regione”, ha esclamato rivolgendosi ai rappresentanti dell’ITS.

Ai giovani ha dedicato parole di speranza e responsabilità: “Prendete per mano il futuro e lottate per esso, anche quando le cose non vanno. Non arrendetevi”.

Per info e disponibilità alla partecipazione: cpicosenza@regione.calabria.it

Elvira Sangineto

Intervento di Giampaolo Latella, Presidente Confindustria Cosenza