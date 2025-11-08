Cosenza cinico e spietato, poker vincente dei Lupi: Casarano KO al Marulla”

COSENZA – Vince il Cosenza contro il Casarano: la tifoseria continua a protestare fuori da uno stadio “Marulla” sempre più deserto. Festa per il gemellaggio fra le tifoserie di Cosenza e Casarano: i tifosi leccesi entrano nel secondo tempo dopo aver sostenuto gli ultrà cosentini. Tornando al calcio giocato, i calabresi puniscono oltremodo una compagine che ha tenuto testa ai calciatori allenati da Buscè.

La cronaca della gara

Il primo tiro del match arriva al minuto 2 con una conclusione di potenza di Ricciardi, ma Bacchin respinge ed evita altri problemi. Risponde il Casarano con un tiro di Pinto sul quale Vettorel si oppone: match intenso sin dall’inizio della gara. Non si ferma il gioco dei padroni di casa con un tiro dalla distanza di Mazzocchi, ancora una volta deviato in angolo al minuto 8.

C’è spazio per un errore della difesa calabrese che crea qualche problema all’estremo difensore del Cosenza al minuto 13, ma il tiro di Chiricò trova il portiere dei Lupi lesto nell’opporsi con decisione. Miracolo intanto di Bacchin sulla doppia conclusione prima di Ricciardi e in seguito di Florenzi: partita molto movimentata e tante occasioni durante i primi 15 minuti di gioco.

L’autorete che apre le danze

I calabresi sfiora il vantaggio con un tiro che si stampa sulla parte esterna della traversa: Ricciardi va vicino al gol. Al 36′ Florenzi ha ancora una volta l’occasione per segnare, Bacchin si oppone ancora una volta. Non c’è un attimo di pausa in questo match: ci prova anche Kouan dalla distanza, palla alta. Allo scadere del primo tempo la sblocca il Cosenza con un colpo ravvicinato di Mazzocchi.

Raddoppio di Ricciardi e tris di Cannavò

Si parte il secondo tempo con un tiro dalla distanza di Barone che, però, termina alto: occasione importante per il Casarano. Al 5′ della ripresa Ricciardi si accentra e punisce Bacchin con un tiro di precisione. La formazione pugliese non si arrende e con Gyamfi cerca di riaccorciare le distanze: palla respinta. Trema ancora la difesa che subisce un gran gol con Chiricò: tiro a giro e palla in rete.

I ragazzi allenati da Vito Di Bari non mollano e continuano ad attaccare, il Cosenza inserisce invece forze fresche per evitare maggiori problemi dopo aver subito il gol. Brividi per la difesa calabrese con Cajazzo che tenta il diagonale senza però inquadrare la porta avversaria. La partita si chiude con un contropiede fulmineo concretizzato da Cannavò. Nel finale di gara c’è spazio anche per un altro gol di Achour che realizza una rete di pregevole fattura.

Il tabellino di Cosenza-Casarano

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino (45′ st D’Orazio), Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano (22′ st Contiliano); Ricciardi (22′ st Dalle Mura), Florenzi (30′ st Cannavò); Mazzocchi (22′ st Achour). In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Celiento (32′ pt Barone), Lulic, Gega (15′ st Cajazzo); Gyamfi, Logoluso, D’Alena (15′ st Guastamacchia), Pinto; Chiricò, Ferrara (30′ st Zanaboni); Malcore (15′ st Perez). In panchina: Pucci, Chiorra, Palumbo, Milicevic, Maiello, Malagnino, Cerbone, Di Dio. Allenatore: Di Bari.

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa. Assistenti: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Cristian Robilotta di Sala Consilina. Quarto Ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari. Operatore FVS: Rodolfo Spataro di Rossano.

MARCATORI: 45′ pt aut D’Alena (CO), 5′ st Ricciardi (CO), 19′ st Chiricò (CA), 42′ st Cannavò (CO), 47′ st Achour (CO).

NOTE: spettatori 800 circa di cui 450 ospiti. Ammoniti: Pinto (CA). Angoli: 7-3. Recupero: 2′ pt, 5′ st.