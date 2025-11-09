Ponte dell’Immacolata, un anticipo del Natale da non lasciarsi sfuggire

Il 2025 è stato l’anno dei “ponti“, con ben 33 giorni di stop suddivisi nell’arco dei 12 mesi grazie alla prossimità delle festività laiche e religiose con i vari fine settimana, il che ha consentito a tutti i viaggiatori (o aspiranti tali) di programmare le vacanze per un periodo più lungo rispetto al consueto.

Una bella novità, a confronto con un 2024 che si era dimostrato estremamente “avaro” e quasi ingiusto, per quanto riguarda le opportunità di pianificare viaggi e partenze, dal momento che solo in rari casi le ricorrenze cadevano a ridosso del weekend.

In attesa di scoprire se anche il 2026 sarà altrettanto generoso, non resta che pensare al prossimo ponte lungo. In attesa delle festività natalizie, potrebbe essere una bella idea sfruttare i giorni precedenti all’8 dicembre, data in cui si celebra l’Immacolata Concezione, per concedersi un piccolo anticipo del Natale. Tra l’altro l’Immacolata, secondo la tradizione, è la ricorrenza che apre ufficialmente le celebrazioni della festa più sacra e sentita dell’anno. Quale occasione migliore, dunque?

I giorni a disposizione, però, non sono tantissimi, quindi per ottimizzare i tempi la scelta più pratica è quella di spostarsi in macchina, in modo da potersi muovere liberamente e poter inserire diverse tappe nel proprio itinerario. Per partire tranquilli, poi, l’ideale è prendere una vettura a noleggio, specialmente se per raggiungere la propria destinazione è necessario percorrere parecchi chilometri ed è quindi opportuno avere a disposizione un veicolo sicuro e confortevole. Niente di più semplice, grazie a Maggiore, un player solido e di grande esperienza, e che ha fatto la storia del renting nel nostro Paese. Grazie alla capillare distribuzione dei punti di contatto per l’autonoleggio, è possibile viaggiare in tutta Italia comodamente, anche con il treno o l’aereo, perché le agenzie Maggiore sono presenti presso i principali scali ferroviari e aeroportuali. Quindi, una volta arrivati, si può ritirare la propria vettura facilmente e partire subito, per godersi ogni istante della propria vacanza.

In Italia, tra l’altro, il periodo che precede le feste si trasforma in una vera e propria “gara” tra le diverse località, che si “sfidano” a colpi di installazioni luminose, mercatini e allestimenti di scene della natività. Per non parlare, poi, degli alberi, che sono super colorati e pieni di luci, concepiti per essere ammirati, fotografati e, soprattutto, per rivaleggiare con tutti gli altri sparsi per il mondo.

Ecco dunque che il ponte dell’Immacolata potrebbe trasformarsi in un mini tour pre – natalizio, per andare alla scoperta di tutte le attrazioni a tema più belle e colorate, per fare felici i piccoli di casa e farsi contagiare dalla magia che caratterizza questo periodo dell’anno così speciale.

Un piccolo anticipo del Natale da non lasciarsi sfuggire.