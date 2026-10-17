Cerchiara di Calabria: il pane diventa esperienza per i giovani delle scuole 

Durante il festival delle tradizioni rurali “Pane e Montagna” spazio ai laboratori e visite ai forni per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria e secondaria di primo grado, l’incontro con i panificatori diventerà racconto artistico capace di generare memoria e storytelling attraverso il protagonismo delle classi coinvolte.

Il pane è memoria, profumi, tradizione, artigianalità che si fa esperienza e diventa spazio di creatività.

E’ un po’ questa la sintesi del progetto che coinvolgerà i bambini dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado a Cerchiara di Calabria, durante il festival delle tradizioni rurali “Pane e Montagna” in programma dal 29 al 31 ottobre.

L’evento, che culminerà con una grande festa di piazza il 31 ottobre per le strade del borgo, con forni e frantoi aperti e un percorso del gusto tutto da scoprire e assaporare, musica e artistici di strada ad animare il bellissimo centro storico del paese del pane, si aprirà con una due giorni dedicata proprio ai più piccoli, i quali diventeranno protagonisti di una esperienza sensoriale e laboratoriale, voluta proprio per costruire identità e memoria attorno al prodotto alimentare che riconosce Cerchiara di Calabria in Italia e nel mondo.

Il pane, che ha rappresentato per le generazioni passate l’elemento distintivo della colazione agricola (condito con olio e zucchero), diventa oggi l’elemento che unisce le generazioni attraverso l’esplorazione sensoriale del grano, il racconto visivo della tradizione artigianale della panificazione, attraverso un contatto diretto con i fornai e i panificatori per diventare, attraverso laboratori artistici, restituzione collettiva attraverso uno “storytelling” artistico che diventa racconto collettivo fatto dai giovani che rappresentano quella memoria che si fa presente e ponte verso il futuro.

Si parte giovedì 29 ottobre con le classi di scuola primaria che incontreranno i panifici “Il profumo del pane”, “Il forno dei Sapori” e “Panificio Monti” per scoprire il pane attraverso un laboratorio artistico pratico utilizzando gli elementi della produzione come il grano e la farina, conoscere da vicino i panificatori e scoprirne storie e segreti in un incontro diretto che si fa esperienza.

Le visite nelle realtà produttive dell’arte del pane diventeranno poi racconto artistico attraverso disegni, collage, pitture, poesie, illustrazioni, che durante il festival “Pane e montagna” saranno esposte in una mostra a disposizione della comunità.

Un momento esperienziale voluto per trasferire alle giovani generazioni la forza narrativa dell’identità alimentare più conosciuta nella quotidianità che a Cerchiara di Calabria diventa ambasciatrice della comunità e momento attorno al quale la cittadinanza si ritrova per fare festa ma anche per valorizzare una tradizione antichissima e della quale andare orgogliosi.