Giornata Mondiale dell’Alimentazione: nutrire salute e pianeta

Di Valentina Garritano

Ogni anno, il 16 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (World Food Day), un’iniziativa istituita dalla FAO nel 1979 per sensibilizzare il mondo sulla sicurezza alimentare, sulla lotta alla fame e sulla tutela del nostro pianeta.

Se a livello globale questa giornata ci invita a riflettere sullo spreco e sull’accesso al cibo, a livello personale rappresenta l’occasione perfetta per porci una domanda fondamentale: in che modo ciò che mettiamo nel piatto impatta sulla nostra salute, sul nostro umore e sul pianeta?

Nutrire non è infatti un semplice atto meccanico né l’introduzione di mere calorie; è un dialogo continuo con noi stessi, un gesto di cura per la nostra salute psicofisica ed una presa di responsabilità verso il mondo che ci ospita.

Il legame invisibile: come il cibo plasma la nostra mente

Per decenni abbiamo considerato il cervello come l’unico regista delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. Oggi la neurobiologia ci rivela una realtà affascinante: l’intestino non è solo un organo digestivo ma un “secondo cervello” (addirittura, per molti aspetti evolutivi, persino il primo). Comprendere come l’atto del nutrire impatta così fortemente noi stessi apre la strada ad una grande consapevolezza più generale.

Ad esempio, apparato digerente e sistema nervoso centrale, a partire dal microbiota intestinale, lavorano in sinergia determinando effetti su:

l’ormone della felicità: circa il 90% della serotonina complessiva del nostro organismo, neurotrasmettitore chiave che stabilizza l’umore, regola il sonno, mitiga l’ansia e placa la fame nervosa, viene sintetizzato proprio nell’intestino, grazie all’interazione tra le cellule enteroendocrine ed il microbiota. Nutrire bene i nostri batteri significa, dunque, letteralmente fornire al cervello la materia prima per la serenità;

circa il complessiva del nostro organismo, neurotrasmettitore chiave che stabilizza l’umore, regola il sonno, mitiga l’ansia e placa la fame nervosa, viene sintetizzato proprio nell’intestino, grazie all’interazione tra le cellule enteroendocrine ed il microbiota. Nutrire bene i nostri batteri significa, dunque, letteralmente fornire al cervello la materia prima per la serenità; infiammazione e salute mentale: quando l’alimentazione si sbilancia a favore di cibi fortemente processati, grassi idrogenati e zuccheri raffinati, l’equilibrio del microbiota si spezza (disbiosi intestinale). La barriera intestinale perde integrità, lasciando passare sostanze che innescano un’infiammazione sistemica di basso grado. La scienza associa direttamente questo stato infiammatorio a sintomi mentali e psicologici quotidiani: stanchezza cronica, annebbiamento cognitivo (“brain fog”), svogliatezza e marcati sbalzi d’umore.

C’è un altro legame importante che riguarda lo statodi sonnolenza ed ansia… qui la risposta risiede nella gestione degli zuccheri nel sangue.

Quando consumiamo pasti sbilanciati o ricchi di carboidrati semplici e raffinati, provochiamo un rapido picco glicemico: il corpo risponde con un massiccio rilascio di insulina, determinando un conseguente “crollo glicemico” (ipoglicemia reattiva). È proprio in questa fase di calo repentino che si scatenano:

irritabilità e nervosismo improvviso;

attacchi di fame compulsiva (ricerca disperata di altri zuccheri);

(ricerca disperata di altri zuccheri); cali di concentrazione e sonnolenza pomeridiana.

Al contrario, strutturare pasti bilanciati, ricchi di fibre, grassi sani, proteine di qualità e carboidrati complessi, consente un rilascio di energia lento e costante. Mantenere la glicemia stazionaria regala quindi una lucidità mentale nitida, una memoria più reattiva ed una naturale stabilità emotiva lungo tutto l’arco della giornata.

La doppia vittoria: fa bene a te, fa bene al Pianeta

Il benessere personale non può prescindere dalla salute dell’ambiente in cui viviamo. L’atto di mangiare è il nostro legame più diretto e quotidiano con la Natura. Abbracciare un’alimentazione sostenibile non richiede rinunce estreme o privazioni ma piccoli gesti di consapevolezza quotidiana capaci di generare un impatto enorme.

La riduzione dell’impatto ambientale parte già dal ridurre alimenti industriali fortemente confezionati in quanto diminuisce drasticamente l’impronta idrica e l’emissione di gas serra legate alle lavorazioni intensive.

Un’altra chiave di volta importante è focalizzarsi sul consumare prodotti locali e rispettare la naturale stagionalità di frutta e verdura: ciò supporta la biodiversità del territorio. Inoltre, gli ortaggi di stagione, raccolti al giusto grado di maturazione e senza lunghi trasporti, offrono una concentrazione nettamente superiore di vitamine, minerali ed antiossidanti.

Una visione globale per il futuro del cibo

Sostenere il benessere individuale è solo una tessera del grande mosaico tracciato dalla FAO. Dalla sua fondazione, la FAO guida la lotta globale contro la fame e la malnutrizione con l’obiettivo fondamentale di azzerare la povertà estrema e garantire a ogni comunità il diritto inalienabile ad un cibo sano, sufficiente e nutriente.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre rappresenta così il momento centrale in cui la FAO chiama a raccolta governi, imprese e soprattutto singoli cittadini. Celebrare questa data significa ricordare che il raggiungimento della sicurezza alimentare universale non è un’utopia ma un obiettivo politico ed etico raggiungibile attraverso la cooperazione internazionale e le scelte di consumo consapevoli capaci di costruire un futuro equo e sostenibile davvero per tutti.

Fonte immagine: https://www.fao.org/world-food-day/it