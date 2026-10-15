Nasce Slow Food Cosenza: si rafforza la rete territoriale di Slow Food in Calabria

Sabato 17 Ottobre alle ore 18:00 l’assemblea costituente presso l’Enoteca della Provincia di Cosenza

Si rafforza la rete di Slow Food in Calabria, con la nascita della decima condotta regionale a Cosenza. Un percorso che arriva da lontano e che ha visto il suo consolidamento nel corso dell’Officina delle Idee, la formazione nazionale per i rappresentanti Slow Food vissuta in occasione di Anteprima Terra Madre a Tropea. Il comitato promotore della nuova realtà territoriale è stato accolto all’interno della grande rete territoriale calabrese in occasione dell’evento Terra Madre a Torino che ha avuto come tema portante la Biodiversità.

L’assemblea costituente sarà celebrata sabato 17 ottobre alle ore 18:00 presso l’Enoteca della Provincia di Cosenza alla presenza del presidente regionale di Slow Food Calabria, Michelangelo D’Ambrosio e vedrà i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, del Direttore Generale Arsac Fulvia Michela Caligiuri, del presidente della VI Commissione Agricoltura Elisabetta Santoianni, del commissario straordinario del Parco nazionale della Sila Liborio Bloise.

Nel corso del momento assembleare sarà illustrato il documento programmatico e l’assemblea dei soci procederà alla votazione del direttivo chiamato a guidare la condotta nascente nel percorso di lavoro nell’areale di riferimento.

Proprio la biodiversità sarà una delle bussole fondamentali per la comunità di produttori, cuochi, giovani, custodi di saperi e cittadini che credono nel cibo come strumento di consapevolezza e cambiamento del territorio. La volontà della nuova Condotta Slow Food Cosenza è quella di realizzare una mappatura delle aree interne portando all’attenzione di Slow Food nuove segnalazioni per l’Arca del Gusto e lavorare alla nascita di nuovi Presìdi.

Di fondamentale importanza sarà la collaborazione con le istituzioni (Comuni, Provincia di Cosenza, Ente Parco della Sila), per portare il cibo di qualità nelle mense pubbliche e per sostenere le filiere corte e i mercati contadini. L’obiettivo è riaprire il Mercato della Terra di Cosenza entro i primi due anni di vita associativa.

Fondamentale sarà l’ambito educazione con la promozione di laboratori del gusto nelle scuole, il coinvolgimento dei giovani e la promozione di itinerari Slow Food Travel tra campi, mulini, caseifici, frantoi e cantine, dall’area urbana alla Sila fino al Tirreno. Senza dimenticare i cuochi che per Slow Food diventano ambasciatori delle identità alimentari locali.

«Il lavoro che ci apprestiamo ad iniziare sarà lento ma costante – sottolinea il comitato promotore – Promuovere il cibo buono, pulito, giusto e per tutti è per noi tutti una scelta di campo che da ora in avanti avrà un gruppo di persone pronte a renderla viva e attuabile nel quotidiano sul territorio. Il cambiamento parte dal cibo, e il cibo parte da noi». Dopo la fase costituente della nuova condotta seguirà un convivio enogastronomico arricchito da corner del gusto provenienti dai territori di riferimento di Slow Food Cosenza.

Per informazioni e prenotazioni: 333 3029304. Chi vuole far parte del cambiamento può tesserarsi su www.slowfood.it/soci.