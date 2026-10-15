Formazione gratuita per il lavoro: a Cosenza l’open day dell’Its Elaia

Il Centro per l’Impiego di Cosenza, in collaborazione con l’Its Elaia Academy di Vibo Valentia, ha organizzato un open day di presentazione della nuova offerta formativa dell’Istituto Tecnologico Superiore (ITS) nella città bruzia, incentrata su un nuovo corso gratuito e professionalizzante, nell’ambito dell’istruzione di livello terziario su Turismo e attività culturali. In particolare, si tratta del corso:

– TURISMO SPORTIVO E SPORT EVENT MANAGEMENT (qualifica di Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle filiere turistiche e culturali); un percorso che mira formare figure altamente specializzate che possano inserirsi in un settore, quello turistico e, in particolare, del turismo sportivo, considerato strategico in Calabria.

OPEN DAY E ORIENTAMENTO AI PERCORSI ITS

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della consolidata collaborazione che i Centri per l’Impiego della Calabria, con il coordinamento del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive – Settore Formazione professionale, ITS, Qualità, Accreditamento e Vigilanza dei servizi formativi per il lavoro, guidato dal dirigente Rodolfo Elia, portano avanti con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) della Regione che erogano percorsi post-diploma per una formazione tecnica altamente qualificata per inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono calibrati per la crescita di nuove competenze in aree considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio e, quindi, per la formazione di profili di elevata specializzazione, fra quelli più richiesti nel tessuto economico territoriale. I percorsi ITS hanno l’obiettivo di formare confermare il tasso di occupabilità all’80% per coloro i quali completeranno con successo i percorsi di tecnico superiore specializzato.

L’appuntamento, quindi, con l’open day dei corsi ITS ELAIA Academy è per venerdì 16 ottobre alle ore 9.30 nella sede formativa dell’ITS sita in Via Consalvo Aragona n.49 (sotto Piazzale Autolinee), alla presenza del responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato e del direttore dell’ITS ELAIA Academy, Michele Capalbo. Previsti gli interventi del docente formatore dell’ITS Elaia, Ferdinando Pagliarulo, e della referente EQ del CpI Cs su Servizi alla formazione e Programma GOL, Sonia Brindisi.

INFO E PARTECIPAZIONE

Per registrare la tua disponibilità a partecipare alla giornata di presentazione dell’offerta formativa del 16 ottobre, compila modulo che trovi al seguente link https://forms.cloud.microsoft/e/ZNEP5F7AKR

Per informazioni e per consultare il bando del percorso e le modalità di iscrizione, è possibile visitare la pagina dedicata

https://itselaiacalabria.org/turismo-sportivo-sport-event-management-25-27/

Il corso sarà avviato a novembre 2026.

Per comunicare con l’ITS ELAIA si può telefonare al numero 0963 263809 oppure scrivere una mail a segreteria@itselaiacalabria.org.

Sito web: http://itselaiacalabria.org