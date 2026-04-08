Ci avete chiamate emotive per non ascoltarci: anatomia di un pregiudizio

Per secoli l’emotività femminile è stata letta come debolezza, ma forse è la forza più ignorata.

Ogni donna lo sa, una parola, spesso sussurrata o appena insinuata: “Sei troppo emotiva” e all’improvviso ci si sente sbagliate, fuori misura, inadatte. Ma cosa significa davvero essere emotive? Forse non è il nostro sentire a essere troppo, ma chi ci ha insegnato a dubitare di noi stesse, a ignorare ciò che proviamo e a ridurre la nostra voce a un pregiudizio.

“Sei troppo emotiva” è una frase che molte donne conoscono bene. Non sempre viene detta ad alta voce, ma spesso è implicita: nello sguardo di chi minimizza, nel tono di chi ridimensiona, nella reazione di chi, davanti a un’emozione espressa, smette di ascoltare.

Ma cosa significa davvero essere “emotive”? E soprattutto: chi ha deciso che questa sia una categoria utile per definire le donne?

La cultura occidentale ha costruito per secoli una distinzione netta: da una parte la ragione, dall’altra l’emozione. Una distinzione che, nel tempo, ha assunto anche una connotazione di genere.

Già in Platone la parte razionale dell’anima è chiamata a governare le altre.

Con René Descartes il pensiero diventa fondamento dell’esistenza, mentre il sentire resta qualcosa di meno definibile, meno affidabile.

Dentro questa cornice, la donna viene progressivamente associata al corpo, alla sensibilità, alla sfera emotiva. L’uomo, invece, alla razionalità e al controllo. È una costruzione culturale che ha avuto effetti molto concreti.

Nel linguaggio quotidiano, “emotiva” raramente è un complimento, è spesso un modo elegante per dire: non sei del tutto credibile.

Accade nella vita privata, ma anche nei contesti professionali e pubblici. Una reazione intensa può essere letta come eccessiva. Un coinvolgimento come mancanza di lucidità. Eppure, questa lettura ignora un elemento fondamentale: le emozioni non sono il contrario della ragione e senza emozioni non siamo in grado di prendere decisioni efficaci. Non perché “ci lasciamo guidare dal cuore”, ma perché il cervello utilizza le emozioni come strumenti di orientamento. La contrapposizione, dunque, è falsa, ma continua a influenzare il modo in cui interpretiamo i comportamenti.

C’è poi un altro aspetto, meno discusso ma centrale: il cosiddetto lavoro emotivo. Gestire relazioni, intuire tensioni, mediare conflitti, prendersi cura degli stati d’animo altrui.

Sono attività che richiedono competenze precise, ma che raramente vengono riconosciute come tali.

Storicamente, questo tipo di lavoro è stato attribuito alle donne.

Fino a diventare invisibile. Il risultato è un paradosso: le donne vengono definite “emotive” proprio perché svolgono un lavoro emotivo che non viene nominato né valorizzato.

Dire che gli uomini sono meno emotivi è, a sua volta, una semplificazione. La differenza non sta nella presenza o assenza di emozioni, ma nella loro legittimazione sociale.

La rabbia maschile è spesso interpretata come forza

L’ambizione come determinazione

Il distacco come lucidità

Quando le stesse emozioni sono espresse da una donna, il significato cambia:

la rabbia diventa eccesso

l’ambizione aggressività

il distacco freddezza

Non cambia l’emozione, cambia lo sguardo.

Eppure, molte delle donne che hanno lasciato un segno profondo nella cultura e nella società non hanno negato la propria dimensione emotiva, l’hanno trasformata in conoscenza.

Simone de Beauvoir ha costruito una riflessione radicale partendo dall’esperienza concreta delle donne.

Virginia Woolf ha dato forma ai movimenti più sottili della coscienza.

Audre Lorde ha riconosciuto nella rabbia una fonte di consapevolezza politica.

Frida Kahlo ha reso il dolore un linguaggio universale.

In tutti questi casi, ciò che viene spesso liquidato come “emotività” si rivela, in realtà, una forma complessa di intelligenza.

Forse, allora, la domanda iniziale è mal posta. Non si tratta di stabilire se le donne siano più emotive.

Ma di interrogarsi su quale tipo di conoscenza è stato storicamente riconosciuto come valido. Se la razionalità è stata definita escludendo la dimensione emotiva,

allora ciò che oggi appare come “eccesso” potrebbe essere, in realtà, una parte mancante. Una risorsa non ancora pienamente integrata. Per molte donne, questa riflessione non è astratta.

Ha a che fare con esperienze quotidiane:

il trattenersi per non sembrare “troppo”

il ridimensionare una reazione

il mettere in dubbio la propria percezione

Riconoscere il valore delle emozioni non significa rinunciare alla lucidità, significa, al contrario, ampliare l’idea stessa di lucidità.

Le donne non sono semplicemente “emotive”. Sono state, piuttosto, collocate in una categoria che ha ridotto e semplificato una realtà molto più complessa.

Forse il punto non è dimostrare che le donne sono razionali quanto gli uomini, ma accettare che la razionalità, così come è stata definita, è incompleta.

E che ciò che per troppo tempo è stato considerato un limite —

la capacità di sentire, di cogliere, di entrare in relazione — potrebbe essere, oggi, una delle chiavi più profonde per comprendere il mondo.