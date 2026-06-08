“Cinderella – Il Balletto” a Villa Rendano: l’evento dell’Art Show Dance Academy con l’ètoile Oriella Dorella e Javier Rojas

È tutto pronto per “Cinderella – Il Balletto”, il nuovo spettacolo firmato Art Show Dance Academy in programma venerdì 13 giugno alle ore 21:00 e ospitato nella suggestiva Villa Rendano a Cosenza. Un appuntamento che unisce danza, emozione e magia, portando in scena l’incanto senza tempo di una delle fiabe più amate di sempre.

Ospite d’eccezione, Oriella Dorella, Étoile del Teatro alla Scala di Milano, direttrice artistica e docente di fama internazionale. La celebre artista parteciperà all’evento in veste di madrina e ricoprirà inoltre ruolo di Presidente della Commissione degli esami di fine anno dell’Accademia.

Sul palco, accanto ad Alessandra Salerno, interprete di Cenerentola, ci sarà Javier Rojas, brillante concorrente di Amici 19, nel ruolo del Principe. Le coreografie sono firmate da Lucia Amodio.

Con “Cinderella – Il Balletto”, l’Art Show Dance Academy darà vita a uno spettacolo destinato a lasciare il segno nel cuore degli spettatori.