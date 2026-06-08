Social Builders e AVIS insieme per promuovere la donazione del sangue

Al via la campagna di sensibilizzazione a Cosenza e Rende per trasformare la solidarietà in un gesto quotidiano. Un appello che si rivolge ai ragazzi, ma che è aperto a tutta la cittadinanza

Superare dubbi, timori e falsi miti e soprattutto avvicinare i più giovani alla donazione del sangue è l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Social Builders APS, insieme ad AVIS Comunale Cosenza e ad AVIS Comunale di Rende “Maria Capizzano”.

Il momento centrale di questo percorso sarà la giornata di sensibilizzazione e raccolta di venerdì 12 giugno, che si terrà presso la sede di AVIS Comunale Cosenza (in Via Trieste n. 5). In questa occasione, i volontari dell’associazione si ritroveranno per dare il buon esempio e fare concretamente la propria parte.

L’iniziativa nasce per parlare di donazione in modo diretto e senza retorica, portando questo gesto di responsabilità nella vita quotidiana di tutti i giorni. Precedentemente, Social Builders ha lanciato, anche, una campagna informativa sui propri canali social in collaborazione con i ragazzi di Cosenza Focus, mirata a rispondere alle domande, ma anche a sfatare tabù, che spesso scoraggiano chi non ha mai donato.

«Con questa iniziativa vogliamo invitare i ragazzi a non restare a guardare», dichiara Claudio Filice, presidente di Social Builders APS. «Donare il sangue non richiede gesti straordinari, ma consapevolezza. Molti giovani non donano per disinformazione o perché nessuno li ha mai coinvolti direttamente. Il nostro appello è semplice: informatevi, fate domande e dedicate un po’ del vostro tempo a un gesto che fa davvero la differenza. La partecipazione non si racconta a parole, si dimostra sul campo: esserci quando la comunità ha bisogno di noi è il modo più concreto per fare la nostra parte».

Nel mese di giugno saranno infatti disponibili diversi appuntamenti sul territorio:

presso il Centro Sanitario dell’Università della Calabria, Cubo 34B, terzo piano, nelle giornate di mercoledì 10, 17 e 24 giugno, dalle 7:30 alle 11:00;

presso la sede principale di AVIS Comunale di Rende “Maria Capizzano”, in via Cavour n. 4, nelle giornate di venerdì 5, sabato 13, venerdì 19 e sabato 27 giugno, dalle 7:30 alle 11:00;

presso AVIS Comunale Cosenza, in via Trieste n. 5, dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 10:30, previa prenotazione.

Per partecipare all’iniziativa del 12 giugno o ricevere maggiori informazioni per le altre giornate è possibile scrivere un messaggio diretto ai profili social di Social Builders APS (Instagram e Facebook).