Color Fest XIV chiude con 10.000 presenze. Annunciate le date del 2027

Lamezia Terme, 14 agosto 2026 – Diecimila presenze, un pubblico entusiasta e partecipe e un’atmosfera aperta e accogliente hanno accompagnato la XIV edizione del Color Fest, che dall’11 al 13 agosto è tornato alla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme. Nel suo secondo anno sul lungomare Falcone e Borsellino, il festival ha consolidato il rapporto con una location diventata parte integrante della sua identità. Tra mare e pineta, la programmazione si è sviluppata dal mattino alla notte, coinvolgendo i diversi palchi, la spiaggia, l’area camping e gli spazi dedicati alle attività collaterali.

A confermare la dimensione ormai nazionale e internazionale raggiunta dal Color Fest è la provenienza degli spettatori: quasi il 70% del pubblico è arrivato da fuori Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero. Un dato che testimonia la capacità del festival di superare i confini regionali e di portare a Lamezia Terme un pubblico ampio e diversificato, attratto tanto dalla programmazione quanto dall’esperienza offerta. Una presenza che ha avuto effetti diretti anche sulla città: durante il festival le strutture ricettive di Lamezia Terme hanno registrato il tutto esaurito, così come i due campeggi allestiti nell’area. Su queste basi, Color Fest guarda già alla sua quindicesima edizione: il festival tornerà alla Riviera dei Tramonti l’11, 12 e 13 agosto 2027 con il claim “Chi vive in Calabria, chi vive d’amore”. I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster dal link: www.ticketmaster.it/biglietti/abbonamento-full-color-fest-15/event/pp08p6plqbpr.

“Il secondo anno alla Riviera dei Tramonti conferma che la scelta di portare qui il Color Fest ha aperto una nuova fase del nostro percorso. Abbiamo visto un pubblico presente e partecipe dal mattino fino agli ultimi set, capace di abitare tutti gli spazi del festival con curiosità e rispetto. Sapere che quasi il 70% degli spettatori arriva da fuori Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero, ci dice che Color ha ormai raggiunto una dimensione nazionale e internazionale, mantenendo però un legame forte con Lamezia Terme e con il territorio in cui è nato. Il nostro obiettivo è continuare a crescere in questa direzione, investendo sulla qualità artistica, sull’accoglienza e su un’esperienza capace di far venire le persone in Calabria e di farle restare. Grazie al pubblico, agli artisti, alle maestranze, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione”, dichiara l’organizzazione del Color Fest.

La programmazione ha messo in relazione linguaggi differenti della scena musicale contemporanea, distribuendosi dal mattino alla notte sui diversi palchi. Tra i momenti centrali dell’edizione, il live in full band di Apparat, l’estasi ipnotica dettata dall’incontro tra James Holden & Waclaw Zimpel, il concerto mattutino di Cosmo e il set di Sébastien Tellier durante l’eclissi di sole, segnato anche da un omaggio molto sentito a Kavinsky. La giornata conclusiva ha visto protagonisti, tra gli altri, La Niña, Django Django, Dimartino e okgiorgio chiudendo tre giorni di un cartellone capace di accostare esperienze, provenienze e linguaggi differenti all’interno di un racconto unitario

Color Fest ha vissuto anche fuori dai palchi. L’area market, le attività del Lido Color e le sessioni di yoga hanno accompagnato le giornate, offrendo al pubblico occasioni di incontro e condivisione prima e dopo i live. Il secondo anno alla Riviera dei Tramonti segna così un ulteriore passaggio nel percorso del Color Fest. La scelta del lungomare ha permesso al festival di ampliare la propria dimensione, articolare la programmazione in più momenti e rafforzare il rapporto con Lamezia Terme, valorizzando una parte della città capace di accogliere pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero.