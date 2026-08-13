Estate Acrese: dopo Samuray Jay si scaldano i motori per Raf

Continua la programmazione estiva della Città di Acri. SAMURAI JAY, l’artista che ha lanciato tutte le hit di questa estate, dopo il gran successo del brano “Ossessione” all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha entusiasmo i tanti giovani presenti ieri sera all’Anfiteatro romano della Città di Sant’Angelo.
Il live di RAF
L’Estate Acrese prosegue domani sera, venerdì 14 agosto, con l’atteso concerto di Raf, unica tappa calabrese del suo Infinito Tour 2026 che celebra i 25 anni del brano omonimo.
Biglietti ancora disponibili su https://www.ticketone.it/
di A.M.