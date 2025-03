“Compà”, la nuova pizzeria di Catanzaro che riduce lo spreco alimentare

By

Dal progetto condiviso di due amici nasce “Compà“, la nuova pizzeria al taglio nel centro storico di Catanzaro.

“Compà” apre i battenti a settembre, dalla visione comune di due amici, Gianluca Salerno e Mirko Fiocca, che hanno trasformato la loro passione in un progetto lavorativo.

Gianluca e Mirko hanno maturato, nel corso degli anni, una notevole esperienza professionale, formandosi per dieci anni in varie realtà affermate della ristorazione tra la Calabria, Firenze e Bologna.

I due ragazzi si sono riuniti al loro rientro definitivo in Calabria, mettendo da subito in pratica l’idea di aprire una pizzeria insieme, coniugando alla perfezione le proprie abilità: Mirko si occupa degli impasti e Gianluca si dedica a ingredienti, cotture e farciture.

Gianluca Salerno

Mirko Fiocca

Dopo mesi di ricerca e sperimentazione hanno trovato la formula perfetta per un impasto leggero e digeribile, un prodotto che fosse diverso dagli altri, un impasto diretto rigenerato giorno per giorno fino a un massimo di 96 ore, composto da un mix di farine sapientemente selezionate.

Ogni trancio di pizza racconta una storia fatta di ottimi ingredienti, “Compà” punta sull’eccellenza delle materie prime, prediligendo i prodotti locali per abbinamenti equilibrati e sapori genuini.

Mirko e Gianluca ogni giorno preparano pizze e calzoni al forno, la loro passione per la lievitazione li ha portati ad approfondire anche l’arte della panificazione, infatti impastano e infornano anche pane artigianale, disponibile su prenotazione.

Le teglie alla romana spaziano dai gusti intramontabili come la Margherita e la Marinara a quelle più particolari che omaggiano il territorio attraverso gli ingredienti a km zero, come la Spineto con patate della Sila o la Filo Rosso con pomodoro, nduja, pomodorino caramellato e provola affumicata.

Non solo pizza, da “Compà” sono imperdibili gli eccezionali fritti, preparati quotidianamente con ingredienti freschi.

Le montanare

La selezione di fritti comprende dei grandi classici reinterpretati: le patate della Sila vengono schiacciate grossolanamente a mano per essere racchiuse in un un crocchè dalla doppia panatura croccante e dorata; la montanara è disponibile sia nella versione base con salsa di pomodoro, formaggio e basilico, che rivisitata in base alla stagionalità degli ingredienti.

Da provare la montanara fritta con crema di melanzane fatta in casa con ricotta affumicata crotonese, olio di menta e foglie di menta fresca e l’arancino bianco al bergamotto.

Innovazione e sostenibilità

Oltre alla qualità, “Compà” abbraccia un’idea di sostenibilità, riducendo gli sprechi alimentari grazie all’idea di creare un gruppo sul canale social più diffuso, Whatsapp, per coinvolgere un numero sempre più alto di persone: le pizze invendute non finiscono nella spazzatura, ma vengono vendute a un prezzo ridotto.

Mirko e Gianluca, prendendo spunto da altre città d’Italia, hanno creato da poco un gruppo per i clienti interessati, in cui ogni sera comunicano i gusti dei tranci rimasti nella vetrina della pizzeria, per rivenderli alla metà del prezzo.

Lo scopo dei ragazzi è di ispirare e responsabilizzare i consumatori a combattere insieme lo spreco alimentare, offrendo un prodotto eccellente e riducendo al minimo gli sprechi.

Le “box antispreco” vengono pubblicate quotidianamente nella bacheca del gruppo “zerosprechi”, in cui si troveranno i gusti misti disponibili delle pizze e della rosticceria.

Questa filosofia ha conquistato i clienti, che apprezzano la freschezza e l’originalità dei prodotti, e ha permesso al locale di ridurre i costi operativi.

Sempre più pizzerie stanno seguendo questa strada, dimostrando che il futuro del cibo passa anche dalla sostenibilità.

“Compà” è aperto dal martedì al venerdì dalle 11,30 alle 14 e dalle 18,30 alle 22, sabato e domenica dalle 17,30 alle 22,30. Giorno di chiusura lunedì.

Compà – Discesa Poerio 4,6 – Catanzaro – 334 236 8646‬

Fortuna Mazzeo