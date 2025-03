Cosenza vince e spera ancora, gran gol di Artistico e Reggiana KO

COSENZA – Vittoria e sofferenza al “Marulla”: vince il Cosenza contro la Reggiana. E ora testa al derby con il Catanzaro.

La cronaca della gara

Il match offre ben poco da segnalare durante gli iniziali 20 minuti di gioco. Il primo tiro della gara arriva al 24′ con un debole colpo di testa di Artistico. L’attaccante però si sblocca con un preciso colpo che supera Bardi e porta in vantaggio il Cosenza al minuto 26 in seguito all’assist del compagno Gargiulo. La formazione casalinga insiste e prova a giocare maggiormente sulle fasce, dall’altro lato c’è invece la Reggiana che tenta un tiro dalla distanza con Ignacchiti. Il primo tempo scorre e termina dopo 4 minuti di recupero con i padroni di casa avanti.

Ad inizio ripresa è Ignacchiti a cercare la via della rete, ma la palla è troppo debole e viene bloccata senza problemi da Micai. La Reggiana parte forte al cospetto di un Cosenza che, invece, gestisce il gol e riparte in cerca del raddoppio. L’ex Meroni ha intanto l’occasione del pari da pochi passi al minuto 11: palla alta sopra la traversa. Ma il Cosenza non sta a guardare e ci prova con Caporale di testa, ma senza l’esito tanto atteso dai calabresi. Una disattenzione di Gargiulo stava quasi per costare il gol di Vergara: pallone sul palo interno e pericolo enorme per il Cosenza. I padroni di casa cercano di chiudere il match con Charlys che, però, fallisce una occasione in contropiede. Rizzo Pinna in pieno recupero fa tremare la difesa della Reggiana: super intervento di Bardi, poi il fischio finale.

Il tabellino di Cosenza-Reggiana

COSENZA (3-5-2): Micai; Caporale, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi (36′ st Cimino), Gargiulo, Garritano (24′ st Rizzo Pinna), Kouan, Ciervo (18′ st D’Orazio); Artistico (36′ st Cruz), Fumagalli (24′ st Charlys). In panchina: Vettorel, Zilli, Sgarbi, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov. Allenatore: Tortelli.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti (28′ st Cigarini); Sersanti, Reinhart (1′ st Maggio), Ignacchiti (36′ st Girma); Marras (16′ st Vergara), Vido, Portanova (16′ st Pettinari). In panchina: Sposito, Fiamozzi, Urso, Lucchesi, Kumi, Kabashi, Nahounou. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti: Damiano Margani della sezione di Latina e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Giacomo Camplone di Pescara. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

MARCATORE: 26′ pt Artistico (C).

NOTE: spettatori 2.804 di cui 104 ospiti. Ammoniti: Artistico, Gargiulo, D’Orazio, Cruz, Kouan (C), Sosa, Sersanti, Sampirisi (R). Angoli: 5-6. Recupero: 4′ pt, 5′ st.