XII Congresso della Fnp Cisl Cosenza: focus su pensioni, rilancio del servizio sanitario pubblico e politiche sociali

RENDE (CS) – Alla presenza della Segretaria nazionale Anna Maria Foresi, si è riunito il

XII Congresso della Federazione Pensionati Cisl della provincia di Cosenza sul tema

“Generazione sostenibile. Il coraggio della partecipazione”.



«Riaffermiamo – ha detto tra l’altro, introducendo i lavori, il Segretario generale della Fnp Cisl

Cosenza Raffaele Zunino – la convinzione di essere una “generazione per la sostenibilità”, come

dice il tema del nostro Congresso: sostenibilità sociale, ambientale, dei percorsi di vita. Questo

significa assumere la responsabilità di connettere valori, azioni e persone per costruire un futuro più

giusto. Ci impegnano sfide importanti che riguardano la vita delle persone: non autosufficienza,

difesa e riorganizzazione del servizio sanitario pubblico, politiche sociali e integrazione socio-

sanitaria, pensioni, mobilità. Problemi cruciali per un territorio che invecchia, come la provincia di

Cosenza, e vede crescere il bisogno di servizi efficienti, nei centri e soprattutto nelle aree interne.

Scegliamo perciò di partecipare e di non chiuderci in noi stessi; di essere una generazione in dialogo

con le altre generazioni, per affermare i diritti di tutti. Il coraggio della partecipazione la Cisl ce l’ha

e lo dimostra con determinazione e competenza partecipando ai tavoli del confronto a tutti livelli,

sedendovi non con atteggiamento pregiudiziale, ma costruttivo; formulando proposte e non

limitandosi alle proteste».



«Occuparsi del mondo dei pensionati comporta responsabilità e rappresentarli richiede un forte

impegno personale e di squadra. È essenziale adattarsi a tempi e alle trasformazioni. Oggi

pensionati sono sempre più persone attive. Dobbiamo rappresentare quindi “pensionati giovani” e

quelli non autosufficienti, con redditi variabili», ha evidenziato nel suo intervento il Segretario

Generale della FNP-CISL Calabria Salvatore Mancuso. «L’evoluzione della società richiede

continui adeguamenti, ad esempio sulla informatizzazione spinta, quindi sul piano della tecnologia e

della prevenzione delle truffe. Sulla qualità della sanità regionale, le statistiche ci pongono

all’ultimo posto, con scarse prestazioni e lunghe lista d’attesa. Anziani e pensionati necessitano di

vicinanza, supporti, servizi. Chiediamo di essere presenti ai tavoli di discussione e diciamo basta ai

commissariamenti».



«I pensionati sono le fondamenta delle nostre famiglie, una risorsa preziosa a cui dare maggiore

centralità e da valorizzare», ha detto il Segretario Generale dell’UST CISL Cosenza Michele

Sapia, al quale è stata affidata la presidenza dei lavori. «È essenziale che, anche a livello

provinciale, vengano garantiti loro servizi adeguati alle specifiche necessità, in particolare nel

settore sanitario e della mobilità. Inoltre, è fondamentale promuovere percorsi di partecipazione

attiva e politiche sociali pensate per la terza età. Supportare i pensionati significa, concretamente,

anche intervenire sul sistema fiscale, per assicurare pensioni più giuste ed equilibrate».

I lavori del Congresso sono stati conclusi dalla Segretaria nazionale della Fnp Cisl Anna Maria

Foresi. «La partecipazione – ha detto – deve essere la stella polare del nostro percorso

congressuale, per far emergere idee, pensieri, priorità, proposte originali, generare valore condiviso

Dobbiamo essere capaci di operare insieme, di sapere ascoltare pensieri e sentimenti delle persone,

di “vestire i panni altrui”. È necessario ripartire dal “basso” per ricostruire responsabilità,

partecipazione e solidarietà, linfe vitali della democrazia contro il dilagare di populismo e slogan.

Vogliamo immaginare un cambiamento culturale in grado di rivoluzionare tutti i settori del nostro

Paese, compreso il nostro con un unico fine: il bene comune e non di pochi. Oggi non è più tempo

di divisioni, ma di approfondire temi e porre questioni che possano concretamente servire alle

istanze di pensionate e pensionati».



Subito dopo si è riunito il nuovo Consiglio generale eletto dal Congresso, che ha confermato

all’unanimità alla guida della Fnp Cisl Cosenza il Segretario generale Raffaele Zunino. Lo

affiancheranno Maria Talerico (San Giovanni in Fiore) e Francesco Bruno (Corigliano

Rossano).