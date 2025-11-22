“ConsapevolMente. Ascolta, scegli, migliora le tue relazioni”: in Cittadella l’incontro con lo psicoterapeuta Salvo Noè

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, diretto da Fortunato Varone, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e la Consigliera di Parità Effettiva della Regione Calabria, ha scelto di affrontare il tema sotto una prospettiva nuova e propositiva, puntando sulla consapevolezza e sull’educazione emotiva come strumenti di prevenzione. A Catanzaro, nella Sala Verde della Cittadella Regionale “J. Santelli”, cittadini, dipendenti regionali e istituzioni si incontreranno in una giornata dedicata alla promozione di rapporti sani e consapevoli, personali e professionali, dal titolo “ConsapevolMente. Ascolta, scegli, migliora le tue relazioni.”

Al centro dell’iniziativa il contributo dello psicoterapeuta Salvo Noè, noto al grande pubblico per la sua rubrica su UnoMattina di Rai1, che guiderà i partecipanti alla scoperta della mente emotiva, dei segnali di relazioni positive e tossiche, e delle strategie per gestire gelosia, controllo e dipendenza, valorizzando la comunicazione assertiva e il rispetto dei confini. A fianco di Noè, interventi autorevoli metteranno in luce il valore della consapevolezza emotiva nella prevenzione della violenza e nella costruzione di contesti relazionali più sicuri e rispettosi.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, promotore dell’appuntamento, che sottolineerà come la promozione di relazioni sane rappresenti un investimento non solo sulla persona, ma anche sulla qualità e sull’efficacia dei luoghi di lavoro. Interverranno, inoltre, Stefania Agosto, presidente del Comitato Unico Garanzia Regione Calabria; Tonia Stumpo, consigliera di Parità Effettiva; Maura Pirillo, funzionario Dipartimento Lavoro; Antonino Mantineo, professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico e presidente del corso di laurea in Giurisprudenza UMG Catanzaro e Lucia Montesanti, professoressa di sociologia dei fenomeni politici e giuridici e direttrice del corso di perfezionamento sulla violenza di genere presso l’UMG di Catanzaro, contribuendo al dibattito su come creare ambienti professionali più rispettosi e consapevoli.

L’evento si caratterizza per un approccio pratico e partecipativo, con spazi di dialogo, confronto e riflessione guidata, pensati per stimolare una cultura del rispetto e della responsabilità emotiva. La giornata mira a fornire strumenti concreti per riconoscere relazioni tossiche, comunicare in maniera assertiva e sviluppare capacità di auto-riflessione, in un percorso che non riguarda solo la prevenzione della violenza, ma anche il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro.

Attraverso iniziative come questa, la Calabria conferma la propria volontà di promuovere un cambiamento culturale profondo, che unisca istituzioni, cittadini e imprese, valorizzando la consapevolezza come chiave per costruire comunità più equilibrate e inclusive.