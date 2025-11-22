Noemi Canino d’argento alle Olimpiadi di Tokyo

E’ davvero un’avventura ricca di soddisfazioni quella di Noemi Canino ai Deaflympics 2025, le Olimpiadi per sordi che si stanno disputando in questi giorni a Tokyo.
L’atleta della Kairos Nuoto Lamezia non smette di stupire e questa volta lo fa con un primato personale inatteso e davvero grandioso: l’argento nei 1500 Stile Libero con il gran tempo di 17:39.66!
Per l’atleta calabrese è la terza medaglia raccolta dalle acque giapponesi, dopo aver centrato il bronzo e poi l’oro, conquistato in staffetta con la formazione azzurra.