Controlli incrociati nel gaming online: come i test di conformità e gli audit indipendenti garantiscono la sicurezza in Italia

Ogni settore ha i suoi pilastri e quello del gioco d’azzardo online è senza dubbio la regolamentazione. Un cardine, un caposaldo, una garanzia di tutela per i consumatori e di protezione di attività illegali

Ogni settore ha i suoi pilastri e quello del gioco d’azzardo online è senza dubbio la regolamentazione. Un cardine, un caposaldo, una garanzia di tutela per i consumatori e di protezione di attività illegali. Un concetto che, in Italia, è in mano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che ha raccolto l’eredità dell’AAMS e oggi assicura che gli operatori rispettino standard elevati di trasparenza, correttezza e sicurezza.

L’obiettivo principale del circuito legale è, infatti, garantire un ambiente di gioco responsabile, tutelando i giocatori e prevenendo fenomeni come frodi, riciclaggio di denaro e comportamenti compulsivi. Per questo l’ADM rilascia licenze agli operatori che dimostrano di possedere requisiti tecnici, economici e legali solidi e vigila costantemente sulla loro attività. La sua funzione, però, non è solo regolatoria e non si esaurisce alla sola concessione delle autorizzazioni: un ruolo altrettanto cruciale è rappresentato dai test di conformità e dagli audit indipendenti, strumenti indispensabili per assicurare che i software e i sistemi dei casinò online operino nel rispetto delle normative vigenti.

Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa sono questi test. Si tratta di prove, simulazioni e verifiche che garantiscono che il software di gioco, l’infrastruttura informatica e i processi aziendali rispettino gli standard richiesti dall’ADM, assicurando trasparenza e tutela degli utenti. Vengono quindi controllati i sistemi che generano risultati casuali, ovvero i Random Number Generator, le percentuali di ritorno al giocatore, i Return to Player, che devono essere dichiarate e aderenti agli standard, per evitare inganni e garantire correttezza nei pagamenti. Poi si passa in rassegna le transazioni, che devono essere protette con protocolli crittografici avanzati che assicurino la sicurezza delle operazioni finanziarie e infine i dati personali.

Verifiche fondamentali per mantenere un ambiente di gioco sicuro. Verifiche che vengono affidate a enti di certificazione indipendenti riconosciuti a livello internazionale, come iTech Labs ed eCOGRA, che affiancano l’ADM nel processo di controllo. La prima è un’azienda australiana, specializzata nei test su RNG e RTP, la seconda, invece, è un’organizzazione britannica che vanta una tradizione consolidata nella tutela dei giocatori e nella verifica delle pratiche di gioco responsabile. Oltre a certificare i software, svolge controlli continuativi e offre un servizio di mediazione nelle dispute tra giocatori e operatori, garantendo imparzialità e trasparenza.

Questi audit costituiscono un baluardo contro frodi e irregolarità, proteggendo i giocatori e rafforzando la fiducia nel mercato regolamentato. I test di conformità rappresentano così un punto nevralgico del sistema, assicurando che le piattaforme operino secondo principi di equità, trasparenza e responsabilità. Il loro ruolo, insomma, è basilare nel sistema regolatorio italiano, che in questo senso si configura come uno dei più rigorosi in Europa. Attraverso controlli tecnici, monitoraggi costanti e certificazioni esterne, garantisce che il gioco online sia non solo legale, ma anche equo e sicuro. In un settore in continua evoluzione tecnologica, la cooperazione tra enti pubblici e certificatori indipendenti rimane essenziale per proteggere i giocatori. E per promuovere una cultura del gioco consapevole e responsabile.