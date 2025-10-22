Donne migranti: le schiave moderne del lavoro invisibile

Donne migranti in Italia: pilastri della cura e della mediazione culturale, ma ancora escluse dal riconoscimento sociale.

In un Paese che invecchia e che ha bisogno di cura, mediazione, lavoro domestico e competenze transnazionali, le donne migranti rappresentano una forza silenziosa ma fondamentale. Eppure, sono tra le meno visibili nella narrazione pubblica e tra le più esposte alla precarietà. Madri, lavoratrici, mediatrici culturali, sono loro a costruire ponti tra culture e comunità. Ma restano ai margini della società e delle politiche.

C’è un’Italia che tutti vedono perché piace ai media: quella degli spot, delle conferenze stampa e delle illusioni vendute come progresso. E poi c’è un’altra Italia: quella che si regge sulle spalle di donne migranti, madri, lavoratrici, mediatrici culturali, che ogni giorno mandano avanti famiglie, servizi, intere comunità. Un esercito silenzioso che lavora, cura, integra, ma non esiste.

Perché il lavoro delle donne migranti è invisibile per scelta. Invisibile nei dati, nelle leggi, nella coscienza collettiva. Eppure, senza di loro, molti dei nostri equilibri sociali e familiari collasserebbero in un giorno. L’Italia da anni ormai è uno dei principali paesi europei di destinazione per le migrazioni, ma fatica ancora a integrarle e a valorizzarle.

Chi sono le protagoniste invisibili della migrazione

Nell’immaginario collettivo, la migrazione ha il volto maschile delle braccia nei cantieri e dei corpi sui barconi. Peccato che sia una narrazione distorta, superata e comoda.

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT e dal Ministero del Lavoro (Rapporto XIII – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2022), al 1° gennaio 2024 la popolazione straniera regolarmente residente in Italia supera i 5,6 milioni di persone. Di queste, circa il 52,4% sono donne. Sono donne che migrano, da sole o con le famiglie. Che arrivano per lavorare, ricongiungersi, fuggire. Che cercano un futuro e che spesso trovano solo sfruttamento.

Queste donne non sono un dettaglio. Sono la spina dorsale nascosta del sistema di cura italiano, della mediazione interculturale, della tenuta sociale. Eppure, sono relegate ai margini della società, escluse dai processi decisionali, incatenate a un lavoro non riconosciuto né retribuito adeguatamente.

Cura, lavoro senza diritti e vite cancellate: la realtà ignorata delle donne migranti

Il benessere familiare e sociale di molte famiglie è costruito sul lavoro sottopagato e spesso irregolare delle donne migranti. Secondo il CEPS, oltre il 60% di loro lavora nel settore della cura e del lavoro domestico. Una scelta? No. Una necessità. Imposta da un sistema che non riconosce le loro competenze, ignora i loro titoli di studio, le sfrutta senza vergogna.

Migliaia di donne assistono anziani, accudiscono bambini, puliscono case, cucinano per famiglie che non le salutano nemmeno. Sono le babysitter di figli altrui, le badanti. Vivono nei nostri spazi privati ma non esistono nei nostri diritti pubblici.

E quando qualcosa va storto? Quando denunciano un abuso, chiedono un contratto o si ammalano? Diventano un problema da allontanare, non una persona da tutelare.

Sovraqualificate e sfruttate: la doppia condanna delle donne migranti

Ecco il dato più umiliante: molte di queste donne hanno una formazione superiore a quella richiesta per i lavori che svolgono. Il 42% è sovraqualificata, ma in Italia la laurea non conta se hai la pelle scura, un cognome straniero e un accento che tradisce le tue origini.

Sono state insegnanti, infermiere, funzionarie nei loro Paesi d’origine. Qui diventano solo “la signora che pulisce”. Perché lo Stato non riconosce i loro titoli. Perché le aziende non vogliono spendere tempo per la formazione. Perché a nessuno interessa chi siano, ma solo cosa facciano.

Le custodi della cultura a costo zero

Oltre al lavoro di cura e domestico, le donne migranti svolgono un’attività essenziale ma poco riconosciuta: la mediazione culturale. Si tratta di un compito spesso informale, che assume molte forme: accompagnare figli e figlie di connazionali a scuola, aiutare a compilare moduli, tradurre, orientare i nuovi arrivati, facilitare il dialogo tra culture.

Secondo il portale ministeriale integrazionemigranti.gov.it, la figura della mediatrice culturale è strategica per favorire l’integrazione scolastica, sanitaria e sociale, ma solo il 27% delle mediatrici impiegate nei servizi pubblici ha un contratto stabile. In molti casi, si tratta di progetti a tempo, con fondi limitati e senza prospettive durature.

Nonostante la loro centralità nei processi di inclusione, le donne migranti non siedono ai tavoli delle decisioni, non hanno accesso alle sedi istituzionali e non godono di un reale riconoscimento professionale.

Cittadine di fatto, ma non di diritto: la cittadinanza negata

Un altro nodo cruciale è quello della cittadinanza. In Italia, l’acquisizione della cittadinanza per stranieri segue una normativa ancora fortemente restrittiva. Anche per le donne migranti stabilmente residenti, che vivono e lavorano in Italia da anni, l’accesso alla cittadinanza resta un percorso lungo e complesso.

Il ritardo nel riconoscimento della cittadinanza genera una condizione di esclusione politica e civile, molte donne migranti, pur contribuendo attivamente alla società, non possono votare né essere elette, né accedere ad alcuni percorsi lavorativi pubblici.

Identità collettive negate

Ignorare il ruolo delle donne migranti significa ignorare una parte decisiva della nostra società. Significa continuare a dipendere dal loro lavoro, dalla loro cura, dalla loro mediazione, senza garantire loro tutele, diritti e rappresentanza.

Gli esperti e le organizzazioni internazionali sottolineano l’urgenza di adottare politiche più inclusive e mirate, capaci di riconoscere il lavoro delle donne migranti come elemento fondamentale del welfare italiano e della coesione sociale.

Servono strumenti concreti: regolarizzazione del lavoro domestico, valorizzazione del ruolo di mediazione, percorsi di riconoscimento dei titoli di studio, inclusione nelle politiche di genere, accesso facilitato alla cittadinanza.

Le donne migranti non portano solo braccia e lavoro. Portano culture, memorie, saperi, linguaggi, forza. Sono collettività in movimento, identità multiple che arricchiscono il tessuto sociale. Ma l’Italia continua a leggerle come corpi da impiegare, non come soggetti da integrare. Le donne migranti non sono comparse.

Sono protagoniste silenziose di un’Italia che cambia. Vivono qui, lavorano qui, crescono i propri figli e spesso anche quelli degli altri. Sono radici nuove, che intrecciano culture e generazioni.



È tempo di smettere di ignorarle. È tempo di riconoscerle come pilastri attivi della nostra società.

Basta retorica, non servono campagne pubblicitarie che mostrano “l’Italia accogliente”.

Servono:

• Contratti regolari per tutte

• Riconoscimento dei titoli di studio

• Accesso reale alla cittadinanza

• Tutele contro lo sfruttamento e la violenza

• Presenza nei tavoli decisionali, nei sindacati, nei media





Queste donne non sono ospiti, sono fondamenta di una nuova società. Non sono figure marginali, sono le protagoniste invisibili della migrazione, quelle che portano avanti la cura, l’economia sommersa, l’integrazione culturale. È tempo di riconoscerle, di ascoltarle e di restituire ciò che è loro di diritto. Perché nessun Paese civile può continuare a ignorare chi lo manda avanti in silenzio.