Riconoscimento alla Camera dei Deputati per il calabrese Francesco Giraldi: tra i mille neolaureati più meritevoli d’Italia

Studiare nella propria terra, credere nel merito e guardare lontano: è la storia del venticinquenne Francesco Giraldi, che ha portato il nome della Calabria fino alla Camera dei Deputati, dove ha ricevuto il prestigioso Premio “America Giovani”, conferito dalla Fondazione Italia-USA. Affiancato allo storico Premio America – destinato alle più prestigiose personalità di fama internazionale -, il Premio “America Giovani” intende valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Oltre alla pergamena di premiazione, Giraldi ha ricevuto anche una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, promosso dalla stessa Fondazione e diretto da Stefania Giannini, Vicedirettore UNESCO, già rettore dell’Università per Stranieri di Perugia e già ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Le vincitrici e i vincitori vengono selezionati direttamente dalla Fondazione Italia-USA, tramite la banca dati delle università italiane, sulla base di rigorosi criteri di merito: punteggio di laurea, età di conseguimento del titolo, media degli esami, esperienze all’estero, curriculum studiorum, e altre valutazioni comparative. Non sono previste autocandidature, a testimonianza dell’autenticità del riconoscimento.

Dopo il diploma conseguito al Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”, Giraldi ha proseguito gli studi all’Università della Calabria laureandosi in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Commerciale da 110 e lode. Nel 2023 ha frequentato un corso in Corporate Law presso la Delaware Law School (USA).

“Il premio ricevuto – afferma Giraldi – è una grande emozione che gratifica il percorso di studi che ho avuto l’onore di svolgere interamente nella mia città, fino al conseguimento della laurea”.

Un risultato che rende onore alla Calabria, confermandola fucina di talenti capaci di eccellere nei più alti contesti istituzionali e accademici del Paese.

Elvira Sangineto