COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Accordo storico Italia-Albania: c’è la firma di un professionista calabrese dietro il nuovo modello economico nazionale

TIRANA / COSENZA – Trent’anni di attesa e di frammentazione burocratica superati in un solo giorno grazie a una visione strategica d’avanguardia che da oggi fa scuola in tutta Italia. Il 2 luglio 2026, a Tirana, è stato siglato lo storico Memorandum d’Intesa e Accordo Quadro di Cooperazione Istituzionale tra la Camera di Commercio e dell’Industria di Tirana (CCI Tirana) e la Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA). Un traguardo macroeconomico di enorme portata, nato per stabilire un quadro strutturato e permanente a beneficio delle comunità imprenditoriali più importanti dei due Paesi.



Il vero dato straordinario, che sta riscuotendo unanime plauso a livello nazionale, risiede nell’architettura tecnica dell’accordo: il testo programmatico e l’addendum operativo dell’intesa sono stati infatti ideati, strutturati e redatti da un professionista calabrese insieme allo staff delle due Camere, il Dott. Vittorio Toscano (con studio a Rende, Cosenza).

Il documento, denominato “Progetto Quadro di Cooperazione Integrata (Biennio 2026-2028)”, è stato recepito e adottato dalle due Camere di Commercio come progetto di forte impatto strategico . Un riconoscimento professionale immenso per il Dott. Toscano e, di riflesso, per l’intera Calabria, terra capace di esprimere e valorizzare risorse umane e competenze manageriali stimate e riconosciute a livello internazionale.

Il Sud come Benchmark Nazionale

L’opera firmata dal professionista calabrese inserisce formalmente l’asse geografico ed economico Albania-Italia quale motore pilota dell’internazionalizzazione d’impresa. Come esplicitamente stabilito nella clausola di sistema dell’accordo, l’intelaiatura istituzionale e finanziaria nata sotto la regia del Dott. Toscano costituirà, a tutti gli effetti, l’esempio ufficiale e la linea guida vincolante per la redazione di tutti i futuri programmi transadriatici promossi dalle Regioni Italiane nell’area balcanica.



Il piano strategico definisce canali preferenziali per l’accesso delle PMI ai regimi di vantaggio e di esenzione fiscale nelle Zone a Sviluppo Economico Assistito (TEDA), l’attivazione coordinata della finanza agevolata interministeriale e interregionali, e il sostegno sistematico ai comuni interessi delle imprese italiane e delle storiche comunità Arbëreshë.



Dalla firma all’azione immediata

La firma del Memorandum – apposta dal Presidente della CCI Tirana, Sig. Nikolin Jaka, e dal Vicepresidente della CCIA, Sig. Gaetano Tarsitani – ha già dimostrato la sua natura fortemente esecutiva. Subito dopo il vertice, sono stati infatti avviati i contatti diretti con i vertici istituzionali per la co-progettazione dei primi tavoli operativi e dei futuri incontri B2B dedicati alle imprese.

Con questo storico risultato, la Calabria non si limita a partecipare alle dinamiche geopolitiche ed economiche del Mediterraneo, ma ne assume la leadership intellettuale e tecnica, dimostrando al Paese come l’alta professionalità del Sud possa dare forma e governare i mercati del futuro.