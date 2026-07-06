Rende guarda al futuro degli eventi: domani la presentazione ufficiale della CTC Arena

RENDE – Sarà presentata ufficialmente domani, martedì 7 luglio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Rende, la CTC Arena, un progetto destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la programmazione di eventi, spettacoli e iniziative di interesse culturale, sociale ed economico.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione del Sindaco di Rende, On. Sandro Principe, e dei referenti di WISEA Eventi, promotori dell’iniziativa in sinergia con l’Amministrazione comunale.

L’incontro con la stampa rappresenterà l’occasione per presentare la visione, gli obiettivi e le prospettive della CTC Arena, un’infrastruttura progettata per rafforzare il ruolo di Rende come polo di attrazione per grandi eventi, favorire nuove opportunità di sviluppo territoriale e contribuire alla crescita del tessuto economico, turistico e culturale della città.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio, puntando sulla capacità degli eventi di generare partecipazione, investimenti e nuove occasioni di promozione dell’identità locale.

La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per illustrare le caratteristiche del progetto e il percorso che accompagnerà la nascita della CTC Arena, destinata a rappresentare uno spazio innovativo al servizio della comunità e degli operatori del settore.