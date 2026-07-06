Rende si ferma per “Fantastico Revolution 20+1”. Migliaia di spettatori applaudono il grande show dell’Art Show Dance Academy

RENDE – Via Rossini trasformata in un grande teatro a cielo aperto e migliaia di persone assiepate lungo il percorso per assistere a uno degli eventi più attesi dell’estate. È stato un autentico successo “Fantastico Revolution 20+1”, lo spettacolo promosso dall’Art Show Dance Academy, patrocinato dal Comune di Rende e diretto artisticamente da Giuseppe Ferraro, che ha celebrato oltre vent’anni di attività della scuola con una produzione di altissimo livello.

Una serata che ha superato il concetto di saggio di fine anno, proponendo una vera produzione televisiva dal vivo. A colpire il pubblico è stata innanzitutto la scenografia, imponente e spettacolare, realizzata con un impatto visivo degno dei grandi show nazionali, capace di valorizzare ogni momento della rappresentazione. A fare il resto sono state le coreografie, curate nei minimi dettagli, che hanno unito tecnica, eleganza ed emozione, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di applausi.

Ospite d’eccezione della manifestazione è stata Heather Parisi, autentica icona della televisione e dello spettacolo italiano. La sua presenza ha rappresentato uno dei momenti più attesi della serata, regalando emozioni e riportando sul palco il fascino di un’artista che ha scritto pagine importanti della storia dell’intrattenimento italiano.

A condurre l’evento è stata Samantha Togni, ballerina, conduttrice televisiva e volto storico di Ballando con le Stelle, che con eleganza, carisma e professionalità ha accompagnato il pubblico lungo l’intera serata. Al suo fianco Elvira Sangineto e Francesco Lembo,con i quali ha formato un trio affiatato e dinamico, contribuendo a mantenere alto il ritmo dello spettacolo.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai Premi alla Carriera, assegnati a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali. A ricevere il riconoscimento sono stati lo stilista Anton Giulio Grande, il celebre fashion designer Giuseppe Fata, Giada Falcone, Fabio Zumpano, Antonella Campanella e Salvatore Corsaro, accolti dagli applausi del numeroso pubblico presente.

Determinante anche il sostegno dei partner ufficiali della manifestazione, Gioielleria Scintille e Interservice di Piero Vitale, che hanno contribuito alla realizzazione di un evento capace di coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio.

Con “Fantastico Revolution 20+1”, l’Art Show Dance Academy conferma ancora una volta la propria capacità di realizzare produzioni di grande respiro, offrendo al territorio un appuntamento che si distingue per qualità artistica, organizzazione e capacità di coinvolgere il pubblico. La direzione artistica di Giuseppe Ferraro ha dato vita a uno spettacolo moderno, elegante e ricco di contenuti, dimostrando come talento, passione e cura dei dettagli possano trasformare una manifestazione in un evento di riferimento per l’intero panorama calabrese.

Il lungo applauso finale e l’entusiasmo delle migliaia di spettatori presenti hanno sancito il successo di un’edizione destinata a rimanere tra le più importanti nella storia della manifestazione, ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti di punta dell’estate a Rende.