Coppa Fin Calabria: 2 record italiani per Rino Sinopoli

L’assoluto protagonista della “Coppa FIN Calabria” riservata ai nuotatori master è stato senza dubbio Rino Sinopoli. L’atleta della KR SWIM si è reso ancora una volta interprete di un’altra impresa starodinaria. La sua partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto e disputatasi nel Centro Federale di Crotone è certamente da prima pagina, avendo stabilito due nuovi record italiani nella cateoria M75, nei 200 stile libero col tempo di 2’39″71 e nei 50 farfalla dove si è imposto col tempo di 35″24. Rino Sinopoli, non è nuovo a certe gare di alto livello, basti ricordare le due medaglie d’oro nei 200 misti e 50 farfalla e l’argento nei 100 farfalla agli Europei di Londra del 2016; l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 100 farfalla ai Mondiali di Budapest del 2017; dodici titoli e venticinque primati italiani in bacheca. Risultati raggiunti nel tempo grazie ad impegno, sacrifici, determinazione, che lo portano a competere sempre ad altissimo livello. Un esempio da seguire per i nuotatori master dove l’agonismo si fonde col divertimento, ma anche per tutti coloro che amano il nuoto e lo sport in generale, un orgoglio per la terra di Calabria. “Rino Sinopoli ha dimostrato ancora una volta di essere un campione – ha commentato il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro – ed un esempio da seguire in vasca e fuori, non solo dai master ma anche dai giovani. A questo atleta che ci stupisce sempre vanno i complimenti dell’intero Comitato, per quello che ha fatto oggi nella “Coppa FIN Calabria” ma per tutto quello che ha fatto e che continuerà a fare nel suo percorso sportivo”. E allora Rino, ad maiora semper!