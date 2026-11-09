La politica senza ascolto: quando il potere perde il senso della realtà

editoriale di Fiorenza Gonzales

C’è una domanda che attraversa sempre più spesso il dibattito pubblico: quanto è ancora capace la politica di comprendere la realtà che dovrebbe governare? La sensazione diffusa, in Calabria come nel resto del Paese, è quella di una crescente distanza tra i problemi concreti delle persone e il linguaggio di una parte della politica. Mentre le comunità affrontano questioni profonde – spopolamento, lavoro povero, sanità in difficoltà, giovani costretti a partire, territori fragili, servizi essenziali che arretrano – il confronto pubblico appare spesso concentrato su dinamiche di potere, appartenenze e contrapposizioni personali.

La politica, che dovrebbe essere prima di tutto capacità di lettura della società, rischia così di trasformarsi in una rappresentazione permanente di sé stessa. I problemi complessi vengono ridotti a slogan, le emergenze diventano occasioni di propaganda, le soluzioni strutturali vengono sostituite dalla ricerca del consenso immediato.

Non è soltanto una questione di metodo comunicativo. È una crisi più profonda: quella della competenza e della responsabilità. Governare un territorio come la Calabria, con le sue fragilità e le sue enormi potenzialità, richiede conoscenza, preparazione, capacità amministrativa e soprattutto umiltà nell’ascoltare chi vive ogni giorno le difficoltà.

Quando invece la politica si allontana dalla realtà, cresce il rischio di una classe dirigente incapace di interpretare i cambiamenti. La complessità viene percepita come un ostacolo anziché come una sfida da affrontare con studio e visione. La superficialità prende il posto dell’approfondimento, la sicurezza ostentata sostituisce la competenza, la comunicazione prevale sulla costruzione di risultati.

A questo si aggiunge un altro fenomeno preoccupante: una concezione del potere che, in alcuni casi, sembra confondere il ruolo istituzionale con una condizione di superiorità personale. Il consenso elettorale, che in democrazia rappresenta un mandato temporaneo, viene talvolta interpretato come una forma di investitura permanente, quasi come un diritto acquisito a occupare spazi, imporre presenze e rivendicare privilegi.

Ma il potere democratico non è un titolo nobiliare. Non rende una persona più importante delle altre e non autorizza atteggiamenti di arroganza o prepotenza. Al contrario, più alto è il ruolo ricoperto, maggiore dovrebbe essere il senso della misura, della responsabilità e del rispetto verso gli altri cittadini.

La vera autorevolezza non nasce dalla posizione occupata, dalla vicinanza ai luoghi del comando o dalla capacità di esercitare influenza. Nasce dalla capacità di risolvere problemi, dalla coerenza dei comportamenti, dalla disponibilità al confronto e dalla capacità di ammettere anche i propri limiti.

La politica calabrese, così come quella nazionale, avrebbe bisogno di recuperare una dimensione più sobria e concreta. Meno protagonismo e più servizio. Meno gestione del consenso e più costruzione di futuro. Meno conflitti personali e più confronto sulle idee. Perché la crisi della politica non si misura soltanto nei dati dell’astensionismo o nella sfiducia dei cittadini. Si misura soprattutto nella distanza che si crea quando chi governa smette di guardare negli occhi chi vive i problemi. La Calabria non ha bisogno di una politica che celebri sé stessa. Ha bisogno di una politica capace di studiare, ascoltare, decidere e assumersi responsabilità. Il vero potere, in una democrazia, non è quello che si esibisce. È quello che riesce a migliorare la vita delle persone.